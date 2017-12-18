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Atatürk ve Galata Köprüleri bu gece trafiğe kapanacak

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk ve Galata köprülerinin bu gece deniz trafiğine açılacağını, bu nedenle köprünün araç trafine kapanacak oluşu nedeniyle sürücü  ve yayaların alternatif güzergâhları kullanmalar

18 Aralık 2017 19:42

Özgür Deniz KAYA / İSTANBUL (DHA) İSTANBUL Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk ve Galata köprülerinin bu gece deniz trafiğine açılacağını, bu nedenle köprünün araç trafine kapanacak oluşu nedeniyle sürücü  ve yayaların alternatif güzergâhları kullanmaları gerektiğini duyurdu.

İBB tarafından yapılan açıklamada, şu ifadeler yer aldı:

\"Atatürk Köprüsü, bakım onarım çalışmalarından dolayı köprü bu gece saat 00.00’dan 04.30’a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Ayrıca, Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri saat 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açılacak. Atatürk Köprüsü’nü kullanacak olan araç ve yayaların 00.00-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü’nü veya Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor. Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri 02.30’dan 03.30’a kadar deniz trafiğine açık olacağından araç ve yayaların 02.30’dan 03.30’a kadar Haliç Köprüsü’nü kullanmaları gerekiyor.\"

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