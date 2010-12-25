-ATATÜRK ÜNİVERSİTESİ'NDE GERGİNLİK SÜRÜYOR ERZURUM (A.A) - 25.12.2010 - Atatürk Üniversitesi (AÜ) yerleşkesinde 3 öğrencinin bıçaklandığı olayların ardından iki grup arasında çıkan kavgaya polis müdahale etti. Kampüs içinde, karşıt görüşlü öğrenciler arasında yaşanan ve 3 kişinin yaralandığı bıçaklı kavga sonrasında, iki grup arasında kavga çıktı. Kavgada darbedilerek bir pastaneye sığınan 3 üniversite öğrencisi, kampüsten olay yerine gelen polisin kontrolünde çıkartıldı. Kampüste, Çevik Kuvvet, Güvenlik ve Terörle Mücadele Şube ekiplerinin aldığı güvenlik önlemleri sürüyor. Erzurum Ülkü Ocakları İl Başkanı Barış Atilla, İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi binası önünde, olaylarla ilgili gazetecilere yaptığı açıklamada, kampüs içerisinde çıkan kavgada 3 öğrenci arkadaşlarının yaralandığını söyledi. Son zamanlarda Türkiye'de oynanmak istenen oyunun bugün de değişik bir senaryosu ve örneğinin yaşandığını savunan Atilla, şunları kaydetti: ''Atatürk Üniversitesi öğrencileri olarak, bu üniversitedeki ülkücü öğrenciler olarak bizim arkadaşlarımızın talebi bu gibi saldırıları düzenleyenlere karşı üniversite yönetiminin ve kolluk güçlerinin gerekli önlemleri almasıdır. Bütün ülküdaşlarımızı da sağduyuya davet ediyorum. Provokatif olayların her zaman dışında olacağız. Provokasyonlara da gelmeyeceğiz.''