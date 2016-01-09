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"Atatürk Üniversitesi, Evrensel gazetesinin internet sitesine erişimi engelledi"

Öğrencilerin siteye girilmesi halinde erişimin kayıt altına alınacağı söylendi

09 Ocak 2016 22:33

Erzurum Atatürk Üniversitesi içinde yer alan öğrencilerin kullandığı bilgisayarlardan evrensel.net'e erişimin engellendiği ileri sürüldü. Evrensel gazetesinin internet sitesine girmek isteyenlerin "Ziyaret etmekte olduğunuz web sayfası Atatürk Üniversitesi internet kullanım politikaları nedeniyle erişime kapatılmıştır" mesajıyla karşılaşdığı ileri sürüldü. 

Evrensel'in haberine göre, siteye erişmek isteyen öğrenciler, “Ziyaret etmekte olduğunuz web sayfası Atatürk Üniversitesi  internet kullanım politikaları nedeniyle erişime kapatılmıştır” duyurusuyla karşılaşırken, duyuruda ayrıca “Engelli siteye girilmesi halinde ise sayfa ziyaretleriniz kayıt altına alınacaktır” ifadeleriyle siteye girmek isteyen öğrenciler adeta tehdit edildi.

 

Saymaz ve İnceoğlu paneli iptal edildi

 

Evrensel'in İletişim Fakültesi öğrencilerinin oluşturduğu Okuma ve Düşünme Kulübü’nün (ODÜŞ) öncülüğünde Gazeteci İsmail Saymaz ve Galatasaray Üniversitesi İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Yasemin İnceoğlu’nun katılımıyla gerçekleştirmek istenen paneli; Saymaz’ı 'bölücü' ilan etmişti.

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