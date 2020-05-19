Atatürk'ün Samsun'a çıkışının 101. yıl dönümü; işte siyasilerin 19 Mayıs mesajları

19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nın 101. yıl dönümü nedeniyle kişisel sosyal medya hesaplarından paylaşımlarda bulundu.

İşte siyasilerin 19 Mayıs paylaşımları

Erdoğan: Işığımız, umudumuz, geleceğimiz sevgili gençler...

Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın mesajı:

“Gençlerimizin ve aziz milletimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyor, başta Gazi Mustafa Kemal Atatürk olmak üzere Kurtuluş Savaşımızın bütün kahramanlarını saygıyla anıyorum.”

TIKLAYIN - Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan 19 Mayıs mesajı: Işığımız, umudumuz, geleceğimiz sevgili gençler...

Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs mesajında Adana vurgusu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu 19 Mayıs mesajında, "Dün Samsun'da bağımsızlık, bugün Adana'da 'hak, hukuk ve adalet' mücadelesi veren gençlerimizi, hiçbir kuvvetin yıldıramayacağı bilinmelidir. İnanıyorum ki onlar, aynı azim ve kararlılıkla, Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız yarınların da yılmaz savunucusu olacaktır" ifadelerini kullanarak Adana Yüreğir'de CHP ilçe gençlik kolları başkanı Emre Yıldırım'in tutuklandığı olaya gönderme yaptı.

Emre Yıldırım, Vefa Sosyal Destek ekibine yardımların nereye dağıtılacağını sormak isterken kaymakamın koruması tarafından silahla tehdit edilmiş, ardından AKP Genel Başkanı Tayyip Erdoğan'ın konuşmasında olaydan bahsetmesi üzerine gözaltına alınarak tutuklanmıştı.

Kılıçdaroğlu'nun 19 Mayıs mesajı şöyle:

“Mustafa Kemal Atatürk’un gençlere emanet etmek üzere, Cumhuriyet düşüyle çıktığı yürüyüşün, 19 Mayıs 1919’un 101. Yıl dönümündeyiz.

Bağımsızlığımızın nişanesi olan 19 Mayıs, emperyalizme ve iş birlikçilerine karşı onurlu bir direniştir. En karanlık gecede dahi yanan umut ışığıdır. 101 yıl önce parlayan bu ateş, bugün dahi güzel ülkemizin geleceğini aydınlatmaktadır.

Kovid-19 salgın hastalığının yaşandığı bugünlerde, sağlık sorunlarının yanı sıra saray iktidarının neden olduğu ekonomik buhran ile de karşı karşıyayız. Ancak unutmayın ki Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir ülkedir. Aklın ve bilimin ışığında, güçlü bir toplumsal dayanışma ile üstesinden gelemeyeceğimiz hiçbir sorun yoktur. Dolayısıyla bu ülkenin evlatlarının hiçbir zaman umutsuz olmaya hakkı yoktur. Özellikle de gençlerimizin... Çünkü Gazi Mustafa Kemal Atatürk, bu eşsiz günü hediye ettiği gençlerimize, geleceğimizi de emanet etmiştir. Gençlerimizin de bu inançla hareket etmesi, 'Egemenlik kayıtsız şartsız milletindir' ilkemizden taviz vermeden, ülkemizin yarınlarını inşa etmesi gerekir.

İnanıyorum ki onlar, aynı azim ve kararlılıkla Cumhuriyetimizi demokrasi ile taçlandıracağımız yarınların da yılmaz savunucusu olacaktır. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun."

İyi Parti Genel Başkanı Meral Akşener:

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener ve İyi Partililer, 19 Mayıs dolayısıyla Anıtkabir’e bir ziyaret gerçekleştirdi. Akşener 19 Mayıs dolayısıyla kişisel sosyal medya hesabından da şu mesajı yayımladı:

“Hüznümüz de bir, sevincimiz de bir... Dünümüz de bir, yarınımız da bir... Birlikte atıyor yüreklerimiz... Çünkü, AYNI GEMİDEYİZ. #19Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun!”

Adalet ve Demokrasi Partisi (DEVA) Genel Başkanı Ali Babacan:

“Bağımsızlığımıza giden yolda, 19 Mayıs 1919'da attığı ilk adımla bize öncülük eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ve kahraman silah arkadaşlarını minnetle anıyor, gençlerimizin ve tüm milletimizin Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum.”

Gelecek Partisi:

“Tüm mazlum milletlere umut ve ilham kaynağı olan destansı bir mücadelenin meşalesi #19Mayıs, kutlu olsun!”

İBB Başkanı İmamoğlu, Taksim Cumhuriyet Anıtı'na çelenk bıraktı

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlamaları kapsamında Taksim Cumhuriyet Anıtı’nda düzenlenen resmi törene katıldı. Anıtın önüne çelenk bırakılan törende CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu ve İyi Parti İstanbul İl Başkanı Buğra Kavuncu da yer aldı.

İBB Başkanı İmamoğlu kişisel sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda da şunları kaydetti:

“Kalmasın gözün arkada... Fikri hür, vicdanı hür gençler geliyor.”

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk:

“101 yıl önce yakılan bağımsızlık meşalesini aynı inanç ve kararlılıkla gelecek nesillerimize aktarmak gayretindeyiz. Anadolu'yu bizlere vatan kılan tüm şehitlerimizi rahmet ve minnetle anıyorum. #19Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun.”

Sağlık Bakanı Fahrettin Altun:

“Gençlik, toplum için yeni olan gerçeği görebilme, şartları aşma kabiliyetidir. Bandırma Vapurunun Samsun’a vardığı 19 Mayıs 1919’da bu ruha sarıldık. Milli Mücadelenin fiili başlangıcı, büyük umut gününden ilham alan 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı kutlu olsun.” Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mansur Yavaş:

“Kurtuluşun ilk adımı, Cumhuriyetimize giden yoldaki büyük umut; 19 Mayıs Gazi Mustafa Kemal Atatürk ve kurtuluş kahramanlarımıza minnetle... Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı’mız kutlu olsun.”

İbrahim kalın dalgalanan Türk bayrağı videosu paylaştı

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın da kişisel sosyal medya hesabından, “Geceye bir demet güzellik bırakalım” notuyla dalgalanan Türk bayrağı videosu paylaştı.

İçişleri Bakanı Soylu'nun 19 Mayıs mesajında terör detayı

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı dolayısıyla yayımladığı mesajında, kutlu bir ilk adımının 101'inci yaşını kutladıklarını bildirdi. Göçün trajedisine, terör ve şiddetin acısına, çevre sorunlarına duyarsız kalan modern dünyanın, pandeminin sarsıcı etkisiyle asli medeniyet değerlerini ve yanlışlarını yeniden sorgulamaya başladığını kaydeden Bakan Soylu, "Belki de yeni bir rota çizilecek. Ancak biz biliyoruz ki bu yeni rota; 19 Mayıs 1919'da Samsun’da atılan ve binlerce yıllık medeniyetimizin tüm değerleriyle, inancımızla uyumlu olan o ilk adımla, 21'inci yüzyıl kavşağında birleşecektir" dedi.

Bakan Soylu, yıllardır Türkiye'nin kalkınmasına, demokrasisinin gelişmesine birtakım vesayet zincirleriyle, darbelerle, terör örgütleriyle gem vurmaya çalışanların, 21'inci yüzyılın başından itibaren bu prangalarını kıran Türkiye'nin ortaya koyduğu değerlere, birikime ve insanlığı önceleyen gücüne, bugün şapka çıkardığını belirterek, şunları söyledi:

"Ortadoğu'ya TIR’lar dolusu silah gönderenlere, pandemi döneminde bizim ülkemizden giden tıbbi yardım uçakları, sadece bu ülkenin gücünü değil, aynı zamanda aklını, iyi niyetini ve nasıl bir dünya hayaline sahip olduğunu da göstermektedir. Biz bütün bu yaptıklarımızı gençlerimiz için ve gençlerimizle birlikte başardık. Gençlerin terör ve şiddetin, uyuşturucunun pençesinde heba olmadığı, bilakis doktor, mühendis, sanatçı, mimar, üreten ve düşünen bireyler olarak yerküreye katkı sunacağı bir dünya hayaliyle çalışıyoruz. Namazdağı’nda iftar vaktini beklerken teröristlere karşı gözünü kırpmadan nöbet tutanlar gençlerimiz; pandemiyle savaşan doktorumuz, hemşiremiz, sağlık çalışanımız gençlerimiz; Vefa Destek Grubu’nda evinden çıkamayan yaşlılarımızın her ihtiyacını kapılarına kadar getiren gençlerimiz, yüksek bir sorumlulukla ilçeleri şehirleri idare eden valilerimiz kaymakamlarımız gençlerimiz; denizlerde göçün trajediye dönüşmemesi için gözünü kırpmayan bot kaptanından çımacısına kadar tüm personelimiz, gençlerimiz; fabrikalarda, ofislerde, laboratuvarlarda, okullarda gençlerimiz... Şehit olan, gazi olan gençlerimiz. İnsanlık, pandemi sonrası yeni ve daha doğru bir yola çıkacaktır. Öyle umuyoruz... Ama biz bu yola 101 yıl önce çıktık ve kararlılıkla, yılmadan, bıkmadan, usanmadan doğru bildiğimiz bu yolda hep birlikte yürüyoruz. Bu vesileyle Samsun’a ilk adımı atarak Kurtuluş Mücadelemizi başlatan Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü, Bandırma Gemisi’nin ve bu kutlu yolun bütün yolcularını, tüm şehit ve gazilerimizi rahmet ve şükranla anıyor, Aziz Milletimizin ve tüm gençlerimizin 19 Mayıs Atatürk’ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutluyorum."