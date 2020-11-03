Atatürk'ün mirası Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu'nun gelirleri Hazine hesabına geçirilmiş!

Türkiye'nin kurucu Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal Atatürk’ün İş Bankası’ndaki hisseleri karşılığında Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurumu’na miras olarak bıraktığı temettü gelirlerinin mart ayı itibariyle Hazine hesabına geçirildiği ortaya çıktı

CHP Ankara Milletvekili Murat Emir, durumu TBMM Plan ve Bütçe Komisyonu'nda Kültür ve Turizm Bakanlığı'nın bütçe görüşmeleri sırasında gündeme getirirken, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy iddiayı doğruladı.

Bloomberg, el koyulan temettü gelirim 3.7 milyon lira değerinde olduğunu bildirdi.

CHP Milletvekili temettü gelirlerin Türk Dil Kurumu ve Türk Tarih Kurulu'na yönelik olduğunu, ancak Hazine ve Maliye Bakanlığı'nın hesabına yönlendirildiğini ifade etti.

"Elinizi Atatürk'ün vasiyetinden çekin" diyen Emir, "Bunlar bağımsız kurumlardır" diye konuştu.

Hesapların 20 Mart tarihi itibariyle Hazine'ye aktarıldığını doğrulayan Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Parası alınmıyor, tek hesapta toplanıyor" dedi. Ersoy, iki yıldır kurumlara verilmeyen nema gelirlerine ilişkin ise, "Burada haklı bir eleştiri var, en kısa sürede yasal düzenleme yapılacak" ifadesini kullandı.

Türkiye İş Bankası’nda, CHP tarafından temsil edilen, Atatürk hisselerinin payı %28,09. Hisselerin temettü gelirleri Atatürk’ün vasiyeti gereği Türk Tarih Kurumu ile Türk Dil Kurumu’na aktarılıyordu.