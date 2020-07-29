Atatürk'ü hedef aldığı belirtilen Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında site açıldı

Fikir Kulüpleri Federasyonu (FKF) Genel Başkanı Şevket Çavuşoğlu ve FKF üyesi üniversiteliler bugün Ankara Adliyesi'ne giderek Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş hakkında suç duyurusunda bulundu. FKF, Ali Erbaş'ı istifaya çağırdı.

Öte yandan herkesi Cumhuriyet değerleri için toplanmaya çağıran FKF, alierbasistifa.com İnternet sitesi üzerinden de bir istifa kampanyası başlattı.

Erbaş, 86 yıl sonra ibadete açılan Ayasofya Camii'nde kılınan cuma hutbesinde Atatürk'e hakaret ettiği gerekçesiyle eleştiri oklarının hedefi olmuştu. Erbaş hakkında pek çok kesimden tepki yağmış; Türk Silahlı Kuvvetleri'nin rutin dışına çıkarak Anıtkabir paylaşması da Erbaş'a bir tepki olarak değerlendirilmişti.

Diyanet İşleri Başkanlığı’nın laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline geldiğine yönelik çarpıcı tespiti de içeren kampanya metni şu şekilde:

“24 Temmuz Cuma günü Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş'ın elinde kılıçla okuduğu hutbe ve Ayasofya'nın cami olarak açılışında yaşananlar, sıradan bir dini ibadet değil, Cumhuriyet ve laikliğe karşı gericiliğin gövde gösterisi olarak gerçekleşmiştir. Bir devlet memurunun resmi görevini icra ederken laikliğe kılıç çekmesi ve Cumhuriyet'in kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuması kabul edilemezdir.

Ali Erbaş'ın dehşet içinde dinlediğimiz sözleri yeni bir durum olmayıp malumun ilamıdır. 1924 yılında din alanının laik cumhuriyetin kurallarına göre düzenlenmesi amacıyla Şeriye ve Evkaf Vekaleti'nin yerine kurulan Diyanet İşleri Başkanlığı uzun yıllardır kuruluş amacından sapmış, laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline gelmiştir. Erbaş'ın elinde kılıçla Cumhuriyet'e ve onun kurucusuna okuduğu lanet, bardağı taşıran damla olmuştur.

Biz aşağıda imzası olanlar, laik cumhuriyete yönelik saldırıların son bulması ve sorumlularının hesap vermesi adına aşağıdaki taleplerin takipçisi olacağız:

Cumhuriyet'e kılıç çeken ve onun kurucusu Mustafa Kemal Atatürk'e lanet okuyan Ali Erbaş istifa etmelidir.

Kuruluş amacının dışına çıkarak laiklik karşıtı eylemlerin odağı haline gelen Diyanet İşleri Başkanlığı'nın tüm faaliyetleri derhal durdurulmalı ve din alanı laikliği esas alarak kurulacak, tüm inançlara eşit mesafede duracak ve inanç ve vicdani kanaati ne olursa olsun tüm yurttaşları eşit kabul edip çağ dışılığa ya da nefret söylemine sapmayacak yeni bir kamu kurumu tarafından düzenlenmelidir.

Diyanet İşleri Başkanlığı ve diğer kamu kurumlarına sızmış olan tarikatlar ve tüm karşı devrimci odaklar dağıtılmalı, kamu görevinde liyakat ve çağdaş değerlere bağlılık esas alınmalıdır.”