Atatürk suikastı ve Kasım Gülek mektupları neden gerçek olamaz?

Türkiye’de Tek Parti dönemi ile ilgili önde gelen bir kaç tarihçiden biri olan Sabancı Üniversitesi Öğretim üyesi ve Star Gazetesi yazarı Prof Dr. Cemil Koçak, Yeni Şafak’ın haberlerine konu olan Mustafa Kemal Atatürk’e suikast mektubunun ve Kasım Gülek’e atfedilen 1959 tarihli mektubun gerçeklikten uzak olduğunu söyledi. Cemil Koçak, özellikle İnönü’nün Atatürk’ü zehirlettiği iddiasına konu olan ‘belge’yle ilgili olarak, “Bu, bariz olarak ‘mükemmel bir belge’dir ve sadece bu bakımdan bile kuşkulu hale gelmektedir. Ben şimdiye kadar komploları bu kadar açık eden bir tarihsel mektup gördüğümü hatırlamıyorum, hatırlayacağımı da sanmıyorum” dedi.

Prof Koçak, Toplumsal Tarih Dergisi’nde yer alan incelemesinde Yeni Şafak’ın geçtiğimiz aylarda yayımladığı ‘belge’lerin incelemesini yaptı.

Haberatolyesi.co'da yer alan habere göre Koçak, Şükrü Kaya’nın imza karşılaştırmalarından ve İnönü ile ilişkilerinden, o dönemde tedavülde olmayan kelimelerin kullanılmasından, harf karakterlerine, çok çok gizli olması ve imha edilmesi gereken belgenin ‘dosyalamaya tabii tutulması’na kadar geniş bir çerçevede bu incelemeyi yapıyor.

Şu hüküm cümleleri Kocak’a ait:

“Bu, bariz olarak ‘mükemmel bir belge’dir ve sadece bu bakımdan bile kuşkulu hale gelmektedir. Ben şimdiye kadar komploları bu kadar açık eden bir tarihsel mektup gördüğümü hatırlamıyorum, hatırlayacağımı da sanmıyorum. Umarım bu türden haberlerin yayınlanmasından önce bir uzman görüşüne başvurmak standart bir işlem haline alır da, basitçe anlaşılabilecek yanlışlıklar, hatalar ve hatta özellikle yanıltmak için hazırlanmış belgeler hiç doğmadan ölüverir… Ne demişler bir musibet bin nasihatten üstündür! Bütün bunlardan sonra her iki mektubun da sahici olmadığı kanaati taşıdığımı belirtmek isterim.”

Cemil Kocak, Facebook sayfasında Toplumsal Tarih’te çıkan makalesini paylaşırken, “Bu belgelerin niye gerçek olamayacağına ilişkin analizimi ve kanaatimi paylaşıyorum” dedi.