Atatürk stadyumları Millet Bahçesi oluyor

Meclis Komisyonu'nda görüşmelerinde konuşan TOKİ Başkanvekili Sami Er, “18 ilde 22 Millet Bahçesi yapıyoruz. Bunlar, eski statların yerine olacak” dedi. Yerine Millet Bahçesi yapılacak olan statların isimlerinin Atatürk olması dikkati çekti.
İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nın ve Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi arazisinin millet bahçesine dönüştürüleceğinin açıklanmasının ardından, adında Atatürk olan 7 stadyum da millet bahçesine çevriliyor. Millet bahçelerinin; Batman, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon (2) Sakarya ve Diyarbakır'da olacağı açıklandı.
Yedi Atatürk Stadyumu
Millet bahçesine çevrilecek statların 7'si “Atatürk” adını taşıyor. Böylelikle Bursa Atatürk, Eskişehir Atatürk, Diyarbakır Atatürk, Giresun Atatürk, Hatay Atatürk, Konya Atatürk ve Sakarya Atatürk Statları millet bahçesine dönüşecek ve Atatürk'ün adı da silinmiş olacak. 18 ilde yapılacak millet bahçelerinin 16'sı da eski statların yerine konulacak.
Yıkılıp yerine Millet Bahçesi yapılacak
Stadyumdan millet bahçesine dönüştürülmesi öngörülen stadyumlar şöyle:
Bursa Atatürk Stadı
Diyarbakır Atatürk Stadı
Eskişehir Atatürk Stadı
Konya Atatürk Stadı
Giresun Atatürk Stadı
Hatay Antakya Atatürk Stadı
Sakarya Atatürk Stadı
Samsun 19 Mayıs Stadı<
Malatya İnönü Stadı
Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı
Sivas 4 Eylül Stadı
Trabzon Akçaabat Fatih Stadı
Trabzon Avni Aker Stadı
Adana 5 Ocak Stadyumu
Batman 16 Mayıs Stadı
Gaziantep Kamil Ocak Stadı.