Atatürk stadyumları Millet Bahçesi oluyor

Meclis Komisyonu'nda görüşmelerinde konuşan TOKİ Başkanvekili Sami Er, “18 ilde 22 Millet Bahçesi yapıyoruz. Bunlar, eski statların yerine olacak” dedi. Yerine Millet Bahçesi yapılacak olan statların isimlerinin Atatürk olması dikkati çekti.

İstanbul'daki Atatürk Havalimanı'nın ve Ankara'daki Atatürk Kültür Merkezi arazisinin millet bahçesine dönüştürüleceğinin açıklanmasının ardından, adında Atatürk olan 7 stadyum da millet bahçesine çevriliyor. Millet bahçelerinin; Batman, Bursa, Eskişehir, Gaziantep, Giresun, Hatay, Malatya, Mersin, Samsun, Sivas, Trabzon (2) Sakarya ve Diyarbakır'da olacağı açıklandı.

Yedi Atatürk Stadyumu

Millet bahçesine çevrilecek statların 7'si “Atatürk” adını taşıyor. Böylelikle Bursa Atatürk, Eskişehir Atatürk, Diyarbakır Atatürk, Giresun Atatürk, Hatay Atatürk, Konya Atatürk ve Sakarya Atatürk Statları millet bahçesine dönüşecek ve Atatürk'ün adı da silinmiş olacak. 18 ilde yapılacak millet bahçelerinin 16'sı da eski statların yerine konulacak.

Yıkılıp yerine Millet Bahçesi yapılacak

Stadyumdan millet bahçesine dönüştürülmesi öngörülen stadyumlar şöyle:

Bursa Atatürk Stadı

Diyarbakır Atatürk Stadı

Eskişehir Atatürk Stadı

Konya Atatürk Stadı

Giresun Atatürk Stadı

Hatay Antakya Atatürk Stadı

Sakarya Atatürk Stadı

Samsun 19 Mayıs Stadı<

Malatya İnönü Stadı

Mersin Tevfik Sırrı Gür Stadı

Sivas 4 Eylül Stadı

Trabzon Akçaabat Fatih Stadı

Trabzon Avni Aker Stadı

Adana 5 Ocak Stadyumu

Batman 16 Mayıs Stadı

Gaziantep Kamil Ocak Stadı.