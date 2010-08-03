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Spor

ATATÜRK STADI'NA UEFA DENETİMİ BURSA (A.A)

03 Ağustos 2010 21:39

-ATATÜRK STADI'NA UEFA DENETİMİ BURSA (A.A) - 03.08.2010 - UEFA yetkilileri, Bursaspor'un maçlarını oynadığı Atatürk Stadı'nda Şampiyonlar Ligi'ne yönelik incelemelerde bulundu. UEFA heyetinde yer alan Andreas Kalein, Titiona Gaier ve Markus Krienbil'in incelemelerine, Bursaspor Kulübü İkinci Başkanı Haluk Özkıyıcı, Mali Asbaşkan Mustafa Yedikardeş ve Genel Müdür Osman Nuri Biçer eşlik etti. Yenileme çalışmaları süren statta yapılan ilk incelemede 22 eksik tespit eden heyet, bu eksikliklerin giderilmesine yönelik yapılanları kontrol etti. Basın odası, saha, soyunma odaları, hakem odaları, tribünler, tuvaletler ve stat girişlerini kontrol eden heyettekiler, daha sonra Kültürpark'ın içindeki restoranları gezerek, park içinde oluşturulacak otopark alanı hakkında bilgi aldı. UEFA yetkilileri, incelemenin ardından gazetecilere yaptıkları açıklamada, Türkçe olarak, ''Bu maçlar burada oynanır'' dediler. İkinci Başkan Haluk Özkıyıcı ise UEFA yetkililerinin yapılan çalışmalardan memnun kaldıklarını ifade ederek, şunları söyledi:  ''Yapılan çalışmaların, bundan sonra ilk kez Şampiyonlar Ligi'nde mücadele edecek olan takımlara örnek olacağını ve bu takımların yöneticilerini buraya getirerek bilgi edinmelerini sağlayacaklarını söylediler. Heyet, yaptığımız çalışmalardan dolayı bize teşekkür etti.''

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