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Spor

Atatürk Stadı kapatılmayacak

İZMİR,(DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Ali Yiğit'in meclis gündemine taşıdığı İzmir Atatürk Stadı'nın akreditasyonunun yenilenmeyeceği ve kapatılacağı şeklindeki iddialar üzerine hazırladığı önergeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aş

03 Kasım 2017 15:50

İZMİR,(DHA) - CUMHURİYET Halk Partisi (CHP) İzmir Milletvekili Ali Yiğit\'in meclis gündemine taşıdığı İzmir Atatürk Stadı\'nın akreditasyonunun yenilenmeyeceği ve kapatılacağı şeklindeki iddialar üzerine hazırladığı önergeye Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak\'tan yanıt geldi. Bakan Bak, Ali Yiğit\'in konuyla ilgili olarak hazırladığı önergeye, \"İzmir Atatürk Stadı\'nın akreditasyonunun yenilenmemesi ve kapatılması söz konusu değildir\" cevabını verdi. 2 yıl önce bakıma alınan ve kapasitesi 51 bin 295\'e düşürülen statla ilgili deprem testi yaptırıldığı ve bazı bölümlerle ilgili olumsuz rapor geldiği iddiaları üzerine Bakan Osman Aşkın Bak, \"İzmir Atatürk Stadı\'nın deprem dayanıklılık testlerinin ve güçlendirme işlemlerinin yapılması amacıyla maliyet tespiti yapılmıştır. Söz konusu maliyetin 2017 yılı için Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce revize edilmesinin ardından gerekli işlemler yürütülecektir. İzmir Atatürk Stadı\'nın genel olarak bakım, onarım ve yenileme işleri kapsamında, e-bilet sistemi kurulmuş, kapalı tribün çatısı ve doğal çim yüzeyli futbol sahası yenilenmiş, 2 adet skorboard ile tribün altlarına güreş ve halter salonları yapılmış, tribün sıva tamiri, boya işi ve soyunma odalarının bakım ve onarımları tamamlanmıştır\" ifadelerine yer verdi.
Önergesine verilen yanıtla ilgili değerlendirmede bulunan Ali Yiğit, \"2017 yılının sonuna geldik, revize işlemlerinin yapılıp yapılmadığını takip ederek stadın bir an önce maçlara açılması için konunun takipçisi olacağım\" dedi.

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