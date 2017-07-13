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Atatürk silüetine İzmir Marşı’yla 'selam'

Silüet Ardahan’ın Damal ilçesindeki güneşin Karadağ sırtlarına yansımasıyla ortaya çıkıyor

13 Temmuz 2017 10:56

Ardahan’ın Damal ilçesindeki güneşin Karadağ sırtlarına yansımasıyla ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün siluetini bu yıl da vatandaşlar izledi.

Ardahan’ın Damal ilçesindeki güneşin Karadağ sırtlarına yansımasıyla ortaya çıkan Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk’ün siluetini bu yıl da yurttaşlar büyük bir coşkuyla izledi. Önceki gün saat 18.00’de yansıyan silueti görmek için yüzlerce yerli ve yabancı turist de Damal’a geldi. Yurttaşlar, siluetin ortaya çıktığı sırada İzmir Marşı’nı söyledi.

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