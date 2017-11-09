Atatürk sevgisini anı defterine kalp çizerek anlattı

Ali Can ZERAY/EDİRNE, (DHA)- EDİRNE Belediyesi\'nin tarihi binasında bulunan Atatürk Odası\'nı ziyaret eden ilkokul öğrencileri, Ata\'ya duygu ve özlemlerini anı defterine yazdı. Bir öğrenci deftere kalpler çizerek, \'Atam seni çok seviyorum. Atam sen çok değerlisin\' yazdı.

Edirne Belediyesi\'nin tarihi binasında Türkiye Cumhuriyeti kurucusu Mustafa Kemal Atatürk\'ün Edirne\'yi 1930 yılındaki ziyareti sırasında kaldığı oda, Ata\'yı anma etkinleri kapsamında öğrencilerin ziyaretine açıldı. Bugün çeşitli okullardan odayı ziyaret eden ilkokul öğrencileri, Ata\'nın kullandığı eşyaları görme imkanı buldu. Öğrenciler, müzeye dönüştürülen Atatürk Odası\'ndaki anı defterlerine Ata\'ya olan duygularını ve özlemlerin yazdıkları satırlarla dile getirdi. Öğrencilerden biri deftere kalpler çizerek, \'Atam seni çok seviyorum. Atam sen çok değerlisin\' yazdı.

Edirne Belediye Başkan Yardımcısı Ertuğrul Tanrıkulu\'nun yazıyı sosyal medya hesabından paylaşması çok sayıda beğeni aldı.Tanrıkulu, yazıyı gördüğünde çok duygulandığını söyledi.



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