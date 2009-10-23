Atatürk posterli, bombalı PKK protestosu

Karaman'da, boynuna Atatürk posteri asan ve "üzerinde bomba olduğunu" söyleyen bir kişi, PKK üyelerinin teslim olması sırasında yaşananları protesto etti.

İsmetpaşa caddesindeki Aktekke Camii'nin önüne gelen Sebahattin A. adlı kişi, "Vatan hainleri gülle karşılandı, o gülü kınıyorum", "Bu ülke 1000 yıldır Türk'tür, bundan sonra da Türk kalacaktır", "Türkçe dedik, Türkçe dedik. Bundan başka dil yok dedik. 1277 Ne mutlu Türk'üm diyene" yazılı dövizleri duvarlara yapıştırdı.

Kendine müdahale etmek isteyen polislere, "üzerinde bomba olduğunu" söyleyen söz konusu kişi, yanına kimseyi yaklaştırmadı.

Bölgeyi güvenlik şeridine alan polis, bu kişiyi ikna etmeye çalıştı.

Bir süre sonra ikna olan Sebahattin A., Karaman Devlet Hastanesi'nde sağlık kontrolünden geçirildikten sonra Karaman Emniyet Müdürlüğü'ne götürüldü.