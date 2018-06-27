Atatürk paylaşımı yaptı, kulüpten gönderildi

İsveç Süper Lig ekiplerinden Dalkurd'ta forma giyen Abdülaziz Demircan, kulüple anlaşarak yollarını ayırdı. Nedeni ise sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan paylaşım yapması ve takım arkadaşlarının hakaret etmesi...

İsveç'te Süper Lig ekiplerinden Dalkurt'un Türk kalecisi Abdülaziz Demircan, sosyal medya hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlayan paylaşımından dolayı takım arkadaşlarının hakaretine uğradığını belirterek, yaşanan olaylar nedeniyle kulüple anlaşarak sözleşmesini iptal ettiklerini bildirdi.

Demircan, "Uppsala Nya Tidnin" gazetesine yaptığı açıklamada, 19 Mayıs'ta Uppsala'dan Norköping'teki maça giderken Instagram hesabından 19 Mayıs Atatürk'ü Anma, Gençlik ve Spor Bayramı'nı kutlamak için Türk bayraklı Atatürk fotoğrafını paylaştığını, paylaşımından sonra da maçta yedek bırakıldığı ve takım arkadaşlarının hakaretine uğradığını anlattı.

Demircan, "Resmi paylaştığım için başkanımız, seyirci tarafından saldırıya uğrayacağım endişesiyle teknik direktörümüze beni yedeğe bırakması gerektiğini söylemiş. O da beni yedeğe bıraktı. Maç sonrası birçok futbolcu benimle kavga etti. Sonra da konuşmayı kestiler" ifadesini kullandı.

Dalkurd FF takımı ne zaman kuruldu?

Dalkurd FF, İsveç'in Borlänge şehrinde 2004 yılında Kürtler tarafından kuruldu. Takımın kadrosunda Nusaybinli futbolcular da bulunuyor.