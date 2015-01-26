Atatürk Orman Çiftliği'ne cami inşaatına mahkemeden durdurma

1. Derece sit alanı olan Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinde kalan Gazi Üniversitesi Hastanesi'nin önünde yapılması tasarlanan cami inşaatı planlarını Ankara 6. İdare Mahkemesi tarafından planlarını ‘planlama ilkelerine ve imar mevzuatına uygun olmadığı’ gerekçesiyle iptal edildi. Radikal’de yer alan habere göre, Cami inşaatı Mimarlar Odası tarafından yargıya taşınmış, Gazi Üniversitesi de plana karşı çıkıp davaya müdahil olarak, caminin hastanenin acil servisinin önüne yapılacağı için hastaneye giriş çıkışları aksatacağı ve sağlık hizmetini engelleyeceği gerekçesiyle itiraz etmişti.

Mahkemeden ilke vurgusu

Mahkeme planları iptal ederken kararında, plan değişikliğinin, “planın dayanağı durumundaki üst ölçekli 1/10.000 ölçekli AOÇ Alanları Nazım İmar Planı ve 1. Derece Doğal ve Tarihi Sit Alanı Koruma Amaçlı İmar Planında öngörülen bir park alanının kaldırılmış olmasına karşın bu alana eşdeğer bir alan oluşturulmaması nedeniyle planlama ilkelerine ve imar mevzuatına uygun olmadığı, yeni trafik talepleri doğuracağına' vurgu yaptı.

Hastane hizmetlerini aksatacaktı

Projeye ilişkin konuşan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, ‘’Atatürk Orman Çiftliği alanında, Büyükşehir Belediyesi’ne karşı kazanılmış bir davamız daha oldu. Büyükşehir Belediyesi’nin plan değişikliği ile yine bir AOÇ alanını yapılaşmaya açmak istedi, karşılığında dava açtık ve kazandık. Yine plan değişikliği yapması muhtemel. Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin rant planlarını hayata geçirmek için yaptığı plan değişiklikleri, Ankara’da oldukça meşhur. Büyükşehir Belediyesi’nin her zaman olduğu gibi camii için de yer seçimi yanlıştı. Yer seçimi halkın camiye erişebileceği bir alanda değildi’’ dedi.

Gazi Üniversitesi’nin de davaya müdahil olduğunu belirten Candan şunları dile getirdi: “Camii tek başına camii olarak değil, konferans salonu, ticari alan ve altında otopark yapılması planlanmıştı. Bölgeye trafik yükü getirecek olan Camii, Gazi Üniversitesi Tıp fakültesi acilinin önüne yapılacağı için hastaneye giriş çıkışları aksatacaktı. Ve sağlık hizmetini engelleyeceği gerekçesiyle Gazi Üniversitesi de itiraz etmişti. Aynı sebeplerle açtığımız davaya Üniversite de müdahil olmuştu. Ben bildiğimi okurum mantığında ki Büyükşehir Belediyesi makamında bulunan Melih Gökçek, bu tutumundan vazgeçmeli ve işi uzmanlarına danışmalıdır. Camii yapılabilecek birçok uygun alan bulunabilir Ankara’da. Atatürk Orman Çiftliği’ne ait arazilerde yapılaşma planlarından vazgeçmelidir. ”