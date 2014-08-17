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Atatürk Orman Çiftliği’nde yangın

Atatürk Orman Çiftiği'ndeki yapımı devam eden yeni Başbakanlık binasının karşısındaki ormanlık alanda çıkan yangına çok sayıda itfaiye müdahale etti

17 Ağustos 2014 15:42

Atatürk Orman Çiftiği’ndeki (AOÇ) yapımı devam eden yeni Başbakanlık binasının karşısındaki ormanlık alanda yangın çıktı. Yangına çevre ilçelerden de gelen çok sayıda itfaiye müdahale etti.  AOÇ'de henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangın, otların kuru olması nedeniyle kısa sürede yayıldı. Ağaçların da yanmaya başlaması üzerine olay yerine çok sayıda itfaiye sevk edildi. 

Anadolu Ajansı’nda yer alan habere göre, itfaiye ekipleri yangını kontrol altına almak için tazyikli suyla müdahale etti. Yangın nedeniyle bölgede yoğun duman yükselirken, itfaiye yangının yayılmaması için kuru otların bulunduğu bölgeye de su sıktı. 

Orman genel müdürlüğünden ekipler de yangın söndürme çalışmalarına katıldı.

 

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