Atatürk Orman Çiftliği'nde camiye yürütmeyi durdurma

Ankara 6. İdare Mahkemesi, Gazi Üniversitesi Hastanesi bahçesi sınırlarında kalan ve Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisine ait olan alanda Büyükşehir Belediyesi’nin cami yapım planını iptal etti.

Hürriyet'in haberine göre, Mülkiyeti AOÇ’ye ait olan alan için Mimarlar Odası dava açmış, Peyzaj Mimarları Odası ve Gazi Üniversitesi Rektörlüğü de, camii yapımına itiraz edip davaya müdahil olmuştu. Kararla ilgili olarak bir açıklama yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, şunları söyledi:

‘Alan uygun değil’

“AOÇ’nin talanına karşı yürüttüğümüz mücadele devam edecek. Bu süreçte açtığımız davalarda, yürütmeyi durdurma ve iptal kararları aldık. AOÇ arazisi olan, Yenimahalle sınırları içerisinde bulunan alanda cami yapılmasına ilişkin kararı yargıya taşımıştık. Mahkeme, Ankara Büyükşehir Belediye Meclisi kararının yürütmesini durdurdu. Alanın, cami yapımı için uygun bir yer olmadığını defalarca söyledik ama bütüncül planlamadan uzak, kinle ve öfkeyle, kent ve ülkeyi yönetenler, öfkelerini AOÇ’den çıkartmaya çalışıyor. Keskin sirke küpüne zarar verir. Bugün AOÇ için verdiğimiz mücadele, geleceğe umut taşıyan ve bu talana ortak olanlara hesap sormanın alt yapısını hazırlamaktadır. Karar AOÇ ve kent mücadelesi için sevindirici.”