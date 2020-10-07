Atatürk Orman Çiftliği arazisindeki plan değişiklikleri iptal edildi

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, Atatürk Orman Çiftliği arazisi içerisinde bulunan Çukurambar’daki alanlara ilişkin yapılan imar planlarına ilişkin dava açtı. Ankara 4’üncüğ* İdare Mahkemesi söz konusu plan değişikliklerini iptal etti. Mahkeme kararında, "AOÇ arazisinin halkın ortak kullanımına hizmet edecek şekilde düzenlenmesi gerekirken kamu yararına uygun olmayan bir düzenleme yapıldığını, imar düzenlemesinin AOÇ’nin kuruluşuna ve Atatürk’ün mirasına uygun olmadığını" belirtti.

"Atatürk Orman Çiftliği talanına yönelik 150 davamız devam ediyor"

Gazete Duvar'ın haberine göre kararın AOÇ mücadelesinde haklılıklarını gösterdiğini söyleyen Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Kararkuş Candan, “Atatürk Orman Çiftliği alanlarını talan eden tüm plan değişikliklerini yargıya taşıdık ve taşımaya devam edeceğiz. Sadece Atatürk Orman Çiftliği talanına yönelik 150 davamız devam ediyor. AOÇ kanununa Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı tüm kullanımlar suçtur. Cumhuriyetle hesaplaşmanın zirve mekanı AOÇ’nin bağrında, Atatürk’ün şartlı bağışı ve vasiyetine aykırı şekilde inşa edilen, kaçak saray, Ankapark, ABD büyükelçiliği başta olmak üzere hukuk dışı bu uygulamalar suç teşkil etmektedir” dedi.