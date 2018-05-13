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"Atatürk Orman Çiftliği arazisi 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edilecek"

"6. maddeye baktığınızda AOÇ'a bir hayvanat bahçesi yapılacağını anlıyorsunuz"

13 Mayıs 2018 12:55

Cumhuriyet yazarı Çiğdem Toker, Atatürk Orman Çiftliği  arazisinin Ankara Büyükşehir Belediyesi'ne tahsis edileceğini söyledi. Toker, "Devasa arazi, 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilecek" dedi. 

"Elitaş-Aydın imzalı 'torba teklif'te, yağmalana yağmalana bitirilemeyen Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisiyle ilgili de bir hüküm var" diyen Toker, "6. maddeye baktığınızda AOÇ’a bir hayvanat bahçesi yapılacağını anlıyorsunuz" ifadesini kullandı. 

Toker, "Fakat sadece bir hayvanat bahçesi değil. Koordinatları upuzun bir liste halinde kanun teklifinin sonuna eklenmiş bir devasa arazi, 29 yıllığına Ankara Büyükşehir Belediyesi’ne tahsis edilecek. Evet tahsis. Bedelsiz..." diye yazdı. 

Toker şöyle devam etti: 

Amaç şuymuş: “AOÇ’a hayvanat bahçesi, tema park, rekreasyon alanları ile buralara gelecek ziyaretcilerin günübirlik ihtiyaçlarını karşılayacak yapılar yapılmak üzere...”

“Yapılar” kelimesinden neyi anlayalım?

 

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