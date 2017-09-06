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Atatürk Orman Çifliği'ndeki arazinin ABD'ye satışını protesto edenlere polis müdahalesi

Polis, protestoculara biber gazıyla müdahalede bulundu

06 Eylül 2017 18:12

Atatürk Orman Çiftliği'ndeki arazinin satışını, ABD Büyükelçiliği önüne bırakılacak siyah çelenkle protesto etmek isteyen Mimarlar Odası Ankara Şubesi üyeleri ve demokratik kitle örgütü temsilcilerine polis, biber gazı ve kalkanlarla müdahalede bulundu.

Mimarlar Odası Ankara Şubesi, demokratik kitle örgütleri ve sendika temsilcileri Atatürk Orman Çiftliği (AOÇ) arazisinin ABD Büyükelçiliğine satışını protesto etmek için elçilik önüne siyah çelenkle yürümek istedi. Evrensel'de yer alan habere göre Konur Sokak’tan başlayan yürüyüşü polis, Çankaya Belediyesi Çağdaş Sanatlar Merkezi (ÇSM) önünde kesti ve elçilik önüne gidilmesine izin vermedi. Bunun üzerine ÇSM önünde basın açıklaması yapan Mimarlar Odası Ankara Şube Başkanı Tezcan Karakuş Candan, arazinin satışının hukuksuz olduğunu söyleyerek şöyle dedi:

“AKP araziyi talan süreci haline getirirken, bir yandan da emperyalizmin babasına AOÇ arazisini satıyor. Bu durumu kabul etmiyoruz. Buradan ABD’ye sesleniyorum. Oranın AOÇ arazisi olduğunu bilerek aldınız. Buna karşı mücadeleyi yürütenlerin karşısında yer alıyorsunuz."

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