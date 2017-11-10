Atatürk, ölümünün 79. Yılında KKTC’de törenlerle anıldı

Ali Ruhluel/Lefkoşa, 10 Kasım, (DHA)- Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu, Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 79. yıl dönümünde Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti KKTC’de Lefkoşa’daki Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenle anıldı. Törene KKTC Cumhurbaşkanı Vekili, Cumhuriyet Meclisi Başkanı Sibel Siber’in yanı sıra, KKTC Başbakanı Hüseyin Özgürgün, TC Lefkoşa Büyükelçisi Derya Kanbay, 2. Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Kıbrıs Türk Barış Kuvvetleri (KTBK) Komutanı Tümgeneral Yılmaz Yıldırım, Güvenlik Kuvvetleri Komutanı Tuğgeneral Tevfik Algan, siyasi parti, sivil ve askeri temsilciler katıldı. Atatürk’ün hayata gözlerini yumduğu saat olan 09.05’te sirenlerin çalmasıyla saygı duruşu ve saygı marşı ardından da İstiklâl Marşı eşliğinde bayraklar yarıya indirildi. Daha sonra anıt özel defteri KKTC Cumhurbaşkanı Vekili, Meclis Başkanı Siber, Büyükelçi Kanbay ve GKK Komutanı Yıldırım tarafından imzalandı.

Siber: “ilke ve devrimleriniz yolumuza ışık tutmaya devam edecek”

Meclis Başkanı Siber, anıt özel defterine şunları yazdı:

“Aziz Atatürk; özgürlük mücadeleniz, gerçekleştirdiğiniz devrimler, sömürgeciliğe karşı verdiğiniz savaş, dünya barışına, uluslararası anlayışa ve insan haklarına verdiğiniz değer tüm dünya uluslarına örnek olmuştur. Bizlere miras bıraktığınız demokratik hukuk devleti ilkelerinin yaşamın her alanında kökleşmesi, Devletimizin daha iyi bir kurumsal yapıya kavuşması, ekonomik ve sosyal yapının gelişmesi ve halkımızın daha aydınlık günlere kavuşması sorumluluğuyla çalışmaktayız. İnsan haklarına ve evrensel değerlere saygılı, barış içinde bir dünyaya ulaşmak , ‘Yurtta barış, cihanda barış’ özdeyişinizin tüm dünya devletleri tarafından ilke edinilmesi ile mümkün olacaktır. Yüce Atatürk; ilkeleriniz ve devrimleriniz; geçmişte olduğu gibi bugün ve gelecekte de yolumuza ışık tutmaya devam edecektir. Çizdiğiniz aydınlık yolda ilerleme kararlılığı içinde, ebediyete intikalinizin 79. yılında, aziz hatıranız önünde saygıyla eğiliriz.”

Görüntü Dökümü

Atatürk Anıtı önünde düzenlenen törenden genel ve detay görüntüler

Anıta çelenk koyma

Saygı duruşu İstiklal Marşı’nın okunması

Anıt özel defterinin imzalanması