Atatürk, ölümünün 77. yılında anılıyor

Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 77. yıldönümünde bugün tüm yurtta çeşitli törenlerle anılıyor.

Anıtkabir dün de ziyaretçi akınına uğradı. Çok sayıda vatandaşın yanı sıra turistler ve öğrenciler, Atatürk’e sevgilerini göstermek üzere Anıtkabir’deydi. 10 Kasım Atatürk’ü Anma Günü ve Atatürk Haftası törenleri bugün Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan başkanlığındaki devlet erkânının saat 09.05’te Anıtkabir’e çelenk koyarak saygı duruşunda bulunmasıyla başlayacak.

Atatürk’ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05’te tüm yurtta sirenler çalacak. Erdoğan, daha sonra Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu’nca ATO Congresium’da düzenlenen Atatürk’ü anma programına katılacak. Anıtkabir bugün saat 20.30’a kadar ziyarete açık olacak.

Liderlerden 10 Kasım mesajları

10 Kasım nedeniyle devletin zirvesinin yayınladığı mesajlarda şöyle denildi:

Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan: Tüm dünyanın takdirini kazanmış istisna şahsiyetlerden biri olan Gazi Mustafa Kemal, başkomutan olarak elde ettiği zaferler ve banisi olduğu Cumhuriyetimizle saygın bir lider olarak tarihe ismini yazdırmıştır. Gazi Mustafa Kemal’in ‘en büyük eserim’ dediği ve gelecek nesillere emanet ettiği Türkiye Cumhuriyeti’ni, ecdadımızdan aldığımız güç ve ilhamla daha ileriye taşımak, daha güçlü, daha müreffeh bir ülke haline getirmek için mücadele ediyoruz. Türkiye, demokraside ve kalkınma mücadelesinde, özellikle son 13 yılda çok önemli mesafe kat etmiştir. Bununla birlikte, coğrafyamızdaki bin yıllık varlığımızın her anında olduğu gibi bugün de, milletimizin birliğine, ülkemizin bütünlüğüne yönelik saldırılarla karşı karşıyayız. Ülke ve millet olarak, varlığımıza yönelik tehditlerin üstesinden gelmek için yürüttüğümüz mücadelede verdiğimiz kayıpların, özellikle de şehitlerimizin acısını yüreğimizde taşıyoruz. Bu saldırılar karşısında, ‘Tek millet, tek bayrak, tek vatan, tek devlet’ ilkesi etrafında sürdürdüğümüz mücadelenin başarıya ulaşacağından asla şüphemiz yoktur. Gazi Mustafa Kemal, bu milletin en zor zamanında liderlik ettiği istiklal ve istikbal mücadelemizi başarıya ulaştırmıştı. Biz de bugün, ülkemizde ve bölgemizde yaşanan olaylar karşısında aynı dirayetle hareket ediyoruz.

Başbakan Ahmet Davutoğlu: Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün en büyük ideali, Türkiye’yi birlik ve beraberlik içinde, müreffeh bir ülke olarak muasır medeniyetler seviyesine çıkarmaktı. Bugün büyük Türkiye yolunda hızla ilerleyen ülkemiz, demokratik hak ve özgürlükler alanında büyük mesafeler kat ederek dünyanın en saygın ülkeleri arasında yer almıştır.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu: 10 Kasım sadece Mustafa Kemal Atatürk’ü anma değil, O’nun eserlerini geliştirerek geleceğe taşıma azmimizi yinelediğimiz gündür. Yolumuzu da kendisinin akıl ve bilimi temel alan düşünce sistemi aydınlatmakta, karşılaştığı güçlükleri yenmesini bilen direnci, bize güç vermektedir. Atatürk’ün mirası Türkiye Cumhuriyeti, çağdaş dünyada hak ettiği yere yükselecektir.

“Matem gerekmez, sadakat gerekir”

Orgeneral Hulusi Akar: Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak ‘Büyük ölülere matem gerekmez; fikirlerine sadakat gerekir’ düşüncesinden hareketle, Ebedi Başkomutanımız Atatürk’ün maddi varlığının aramızdan ayrıldığı 10 Kasım tarihini bir matem günü olarak kabul etmek yerine, O’nun düşünce ve devrimlerini daha iyi anlamak ve anlatmak için bir fırsat olarak görüyoruz. Atatürk, aramızdan ayrılışından bu yana geçen 77 yıllık sürede, sadece Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu olmakla kalmayıp, bütün dünyada kabul gören engin düşünceleriyle, çağdaşlaşmayı hedefleyen toplumlar için de uyanışın öncüsü olmuştur. O’nun düşünce sistemi; insan sevgisi, bilim ve akılla beslenen birleştirici ve bütünleştirici yapısıyla milletimiz ve insanlık için kurtuluşun, bağımsızlığın, gelişmenin, ilerlemenin ve uygarca yaşamanın evrensel bir sembolü hâline gelmiştir. Atatürkçü Düşünce Sistemi, bu özellikleri ile Türkiye Cumhuriyeti’nin ülkesi ve milletiyle bölünmez bir bütün olarak yaşamasının teminatı olan değerler manzumesidir. Aziz Atatürk; Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları olarak, yolumuzu aydınlatan fikir ve düşüncelerinin ışığında; ciddiyet, samimiyet, diyalog ve koordinasyon içinde çalışıp etkin, caydırıcı, saygın bir ordu olan Silahlı Kuvvetlerimizin itibarına katkı sağlayarak milletimizin birlik ve beraberliğinin ve bayraklaşan kutsal vatan topraklarının bekasının en önemli teminatı olmaya devam edeceğimize, manevi huzurunuzda söz veriyoruz.”