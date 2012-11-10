Atatürk ölümünün 74. yıldönümünde anılıyor

Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk ölümünün 74. yıldönümünde bugün törenlerle anılıyor.

Ankara'daki ilk tören Anıtkabir'de düzenlendi. Devletin zirvesi, saat 09.05'te Anıtkabir'e çelenk koyarak, Atatürk'ün manevi huzurunda saygı duruşunda bulundu.

Başkent'teki yoğun yağışa rağmen Anıtkabir hınca hınç doldu. Anıtkabir çevresinde yoğun güvenlik önlemleri alındı.

Cumhurbaşkanı Abdullah Gül ve Başbakan Yardımcıları Bülent Arınç, Bekir Bozdağ, Atatürk Kültür, Dil ve Tarih Yüksek Kurumu'nca düzenlenen Atatürk'ü anma törenine katılacak.

Başbakan Tayyip Erdoğan, yurtdışı gezisi nedeniyle Anıtkabir’deki törenlere katılamadı. Meclis Genel Kurul'unda ise gruplar adına konuşmalar yapılacak.



Taksim'de saygı duruşu



İstanbul Taksim Cumhuriyet Anıtı'ndaki törene İstanbul Valisi Hüseyin Avni Mutlu, 1. Ordu Komutanı Orgeneral Yalçın Ataman, Emniyet Müdürü Hüseyin Çapkın, Büyükşehir Belediye Başkanvekili Göksel Gümüşdağ, İstanbul Baro Başkanı Ümit Kocasakal, CHP İstanbul İl Başkanı Oğuz Kaan Salıcı, Beyoğlu Belediye Başkanı Ahmet Misbah Demircan, askeri erkan, gaziler, sivil toplum kuruluşları, öğrenciler katıldı.

Saygı duruşu sırasında Taksim Meydanı'ndan geçmekte olan otomobiller, otobüsler de durdu. Araçlardan inenlerle çevredeki vatandaşlar da saygı duruşunda bulundu.

Tören nedeniyle alanda yoğun güvenlik önlemleri alınırken, çevredeki yüksek binaların üzerinde keskin nişancılar görev yaptı.



Boğaziçi Köprüsü'nde trafik durdu



Atatürk'ün hayata gözlerini yumduğu saat 9'u 5 geçe sirenlerin çaldığı sırada Boğaziçi Köprüsü'nde de yaşam durdu. Sürücüler araçlarından çıkarak, saygı duruşunda bulundu. Sirenlerin susmasıyla birlikte sürücüler araçlarına binerek yollarına devam etti.



6 kilometrelik saygı zinciri



Kadıköy'de ''Ata'ya Saygı Zinciri'' oluşturuldu. Kadıköy Belediyesi gönüllüleri, ellerindeki Türk bayrakları ve Atatürk posterleriyle sabahın erken saatlerinden itibaren Bostancı sahil yoluna gelmeye başladı.

Gönüllüler, Atatürk'ün ebediyete intikal ettiği saat 09.05'te sirenlerin çalmasıyla 6 kilometrelik Fenerbahçe-Bostancı sahil yolunda ''Ata'ya Saygı Zinciri'' oluşturdu.

Bu arada, denizde sörf yapan bir grup da saat 09.05'te saygı duruşunda bulundu.