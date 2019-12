-ATATÜRK KUPASI'NI EVREN ALAM KAZANDI İSTANBUL (A.A) - 31.07.2011 - Binicilikte yılın en önemli ve prestijli engel atlama yarışı olan 46. Atatürk Kupası'nı, Evren Alam ''Candy Boy'' isimli atıyla kazandı. Garanti Masters Özel Bankacılık sponsorluğunda, Maslak'taki İstanbul Atlı Spor Kulübü'nde düzenlenen yarışa, 21 biniciyle 30 at katıldı. Engel yüksekliğinin 1.45 metre olduğu yarışta, ''Candy Boy'' isimli atıyla, ilk turu 87,36'lık derecesiyle geçen Evren Alam, baraj müsabakasını da 52,2'lik dereceyle ve 0 ceza puanıyla tamamlayarak kupanın sahibi oldu. Evrem Alam, 3 yıl birinci olanın daimi sahibi olduğu kupayı, ilk kez kaldırdı. Geçen yılın birincisi Hüsnü Dinç, ''Chiara'' isimli atıyla, ilk turu 82,43'lük dereceyle geçti. Baraj müsabakasında 49,43'lük derecesi ve 4 ceza puanıyla tamamlayan Dinç, ikinci oldu. Diğer biniciler ise ilk turu ceza puanıyla tamamladıkları için baraj müsabakasına katılamadı. Böylece ''Leonello 3'' isimli atıyla Güneş Sarmat, ilk turda 93,38'lik derecesi ve 2 ceza puanıyla üçüncü, ''Siec Royal Star'' isimli atıyla Oktay Sezek, 84,54'lük derecesi ve 4 ceza puanıyla dördüncü, ''Amante M'' isimli atıyla Hulki Karagülle 90,04'lük derecesi ve 5 ceza puanıyla beşinci oldu. Kupayı daha önce 5 kez kazanan Sencer Can, ''LC Waikiki Lizarazu'' isimli atıyla ilk turu 86,97'lik zaman derecesi ve 8 ceza puanıyla, ''LC Waikiki Cleveland'' isimli atıyla da 88,14'lük zaman derecesi ve 9 ceza puanıyla tamamladı. Sencer Can, 13 ve 14. sıralarda yer aldı. Dereceye girenlere ödülleri, Harp Akademileri Komutan Vekili Korgeneral Nejat Bilgin, Binicilik Federasyonu Başkanı Armağan Özgörkey ve organizasyonun sponsoru Garanti Masters Özel Bankacılık birim müdürü Demet Apak Şermet verdi.