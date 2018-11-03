"Atatürk Kültür Merkezi kriz bahanesine kurban olabilir"

Korkusuz yazarı Can Ataklı, 1969 yılında açılan ve 13 Şubat 2018'de yıkımına başlanarak dümdüz edilen Atatürk Kültür Merkezi'nin "kriz bahanesi"yle inşaa edilmeyeceğini öne sürdü.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, İstanbul'da yıkımı tamamlanan Atatürk Kültür Merkezi'nin (AKM) ihale gündeminin 9 Kasım'da açıklanacağını, aralık ayı içinde ihaleyi kazanan firmayla sözleşmenin imzalanacağını, şubat ayında ise temelinin atılıp inşaatına başlanacağını açıklamıştı.

Ataklı bugünkü (3 Kasım 2018) yazısında şu iddaları gündeme getirdi:

"Geçen hafta Mehmet Ali Güller'in bir tweetinde yıkılan Atatürk Kültür Merkezi'nin hava fotoğrafını gördüm.

Bina tamamen yıkılmış ve arsa da dümdüz hale gelmiş.

Mantıken inşaatın başlamış olması gerektiğini düşünüyorsunuz.

Çünkü yıkım öncesi yeni proje büyük bir törenle açıklanmış, kimi yandaş sanatçılar da “valla hakkaten de çok güzel”falan demişti.

Şimdi Turizm Bakanlığı'na atanan Mehmet Ersoy'danöğreniyoruz ki meğer daha ortada ihale yokmuş bile, şubatayında yapılacakmış, bina iki yıl içinde de bitecekmiş.

Açıkçası çok umutlanmıyorum.

Çok hızlı yıktılar ama o hızla yapmazlar.

Krizi bahane edecekleri ve geciktirecekleri konusunda içimde tuhaf bir his var.

Bu hissin yanlış çıkmasını diliyorum."