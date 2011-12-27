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Spor

Atatürk Koşusu Gürmalegese ve Uslu'nun ANKARA (A.A)

27 Aralık 2011 17:32

-Atatürk Koşusu Gürmalegese ve Uslu'nun  ANKARA (A.A) - 27.12.2011 - Atletizmde 76. Büyük Ankara Koşusu, Ankara'da yapıldı. Dikmen Keklik Pınarı'ndan saat 14.20'de başlayan koşunun startını Gençlik ve Spor Bakanı Suat Kılıç verdi. Dikmen, Cevizlidere, Türk Ocağı, Akdeniz ve Gençlik caddelerinden sonra Tandoğan Meydanı ve TCDD Genel Müdürlüğü'nü takip ederek garın önünde son bulan koşuya, 33'ü bayan ve 311'i erkek olmak üzere toplam 344 sporcu katıldı. Koşuyu erkeklerde 29.02'lik derecesiyle Mert Gürmalegese birinci, 30.01'lik derecesiyle Bekir Karayel ikinci ve 30.23'lük derecesiyle Erkan Kuş üçüncü sırada tamamlarken, bayanlarda 33.15'lik derecesiyle Binnaz Uslu birinci, 34.33'lük derecesiyle Şeyma Karagöz ikinci ve 34.35'lik derecesiyle Burcu Büyükbezgi üçüncü oldu. Bu arada bir erkek sporcu, bitiş çizgisini geçtikten sonra fenalaşarak bayıldı. Sporcu daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

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