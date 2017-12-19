'Atatürk Koşusu' 5 bin metre erkeklerde zafer Ersin Tekal'ın

Oktay ENSARİ/KAYSERİ, (DHA)- ATATÜRK\'ün Kayseri\'ye Heyet-i Temsiliye Reisi ile gelişinin 98\'inci Yıldönümü nedeniyle düzenlenen Atatürk Koşusu 5 bin metre erkeklerde milli atlet Ersin Tekal 14 dakika 1 saniye 22 salise ile birinci oldu.

Sivas caddesinde başlayan ve Cumhuriyet alanındaki Atatürk Anıtı önünde sona eren Atatürk Koşusu 7 kategoride düzenlendi. 4 bin metre büyük erkeklerde milli atlet Ersin Tekal birinci, Olimpiyat Hazırlama Merkezi sporcusu Turgay Bayram ikinci, yine aynı merkezden Süleyman Pekmezci üçüncülüğü elde etti. Gençlik Hizmetleri İl Müdürlüğü Atletizm Temsilciliğince düzenlenen koşuya 7 kategoride 286 sporcu katıldı. İlk üçe giren sporculara madalyaları ve hediyelerini Vali Süleyman Kamçı, Garnizon Komutanı Tuggeneral Ercan Teke ve Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Çelik tarafından takdim edildi.

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