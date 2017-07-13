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Atatürk Köşkü'nde gündeme gelen tadilata belediyeden soruşturma

"Medyada yer alan fotoğraftaki görüntülerle alakalı ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır"

13 Temmuz 2017 14:05

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden, Atatürk Köşkü'ndeki tarihi avizenin tamiri için yapılan uygulama nedeniyle ilgililer hakkında soruşturma başlatıldığı bildirildi

Trabzon Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamada, "Trabzon’un en önemli tarihi mirasları arasında yer alan Atatürk Köşkü’ndeki tarihi avizenin tamiri için yapılan uygulamayla ilgili çeşitli medya kuruluşlarında yer alan fotoğraftaki görüntüyle alakalı olarak ilgililer hakkında soruşturma başlatılmıştır." ifadesine yer verildi.

Trabzon'daki Belediye işçileri, tarihi avizeyi tamir edebilmek için bilardo masasının üzerine merdiven koymuştu.

Atatürk Köşkü

Mustafa Kemal Atatürk'ün kente ilk geldiği 15 Eylül 1924'te konakladığı Soğuksu Mahallesi'ndeki çam ormanları içerisinde yer alan köşkte, 19. ve 20. yüzyıla ait mobilyalar, porselenler, halılar ve Atatürk'e ait tablolardan oluşan çeşitli etnografik eserler sergileniyor.

Atatürk, köşke üçüncü ve son ziyaretini yaptığı 10 Haziran 1937'da tüm mal varlığını Türk ulusuna armağan etme kararı almış, mal varlığının bir listesini hazırlayarak gereğinin yapılması için Başbakanlığa talimat vermişti.

Köşkte yer alan "Vasiyet Odası" isimli bölümde de Atatürk'ün mal varlığını armağan etmesiyle ilgili olarak, "Hayatımın hatırlayabildiğim en mutlu dakikalarını yaşıyorum. Yıllarca önce düşündüğüm bu işi Trabzon'da tamamlamak mukaddermiş" sözünün yer aldığı bir tabela bulunuyor.

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Atatürk Köşkütadilatbilardo masasıTrabzon Büyükşehir Belediyesi

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