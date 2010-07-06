Atatürk köşesi okullarda zorunlu olacak

T24- Eğitim ve Bilim İşgörenleri Sendikası (Eğitim-İş), özel okullarda "Atatürk Köşesi" bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran düzenlemenin iptali için açtığı davayı kazandı. Yapılan yargılama sonunda Özel okullarda Atatürk köşesi bulundurma zorunluluğu ortadan kaldıran düzenleme iptal edildi.



Eğitim-İş Genel Başkanı Yüksek Adıbelli'nin yaptığı yazılı açıklama şöyle:



HUKUK ZAFERİ: ATATÜRK’SÜZ EĞİTİME

İZİN VERMEYECEĞİZ



Bilindiği üzere, Milli Eğitim Bakanlığı 8 Mart 2008 tarihli Resmî Gazete’de yeni “Özel Öğretim Kurumları Yönetmeliği”ni yayımlamıştı. Atatürk’e ve devrimlerine tahammülsüz icraatları nedeniyle Sendikamızla sık sık karşı karşıya gelen Hüseyin ÇELİK imzalı bu yönetmelikle önceki düzenlemeden farklı olarak, özel okullarda “Atatürk Köşesi” bulundurma zorunluluğu ortadan kaldırılmıştı.

Gelişme üzerine yaptığımız değerlendirmede de altını çizdiğimiz üzere, bize göre Büyük Önder’in ve temsil ettiği değerlerin türlü şekil kurallarıyla korunmaya ihtiyacı yoktur. Ancak -somut olayda olduğu gibi- muhatabın niyeti bozuksa, kurucu değerlerimizi yoğun bir koruma güdüsüyle hareket etmek zorunludur.

Eleştiriler üzerine, Milli Eğitim Bakanlığı konuyu gündeme getiren sorumlu basın-yayın kuruluşlarını ve Sendikamızı “Atatürk istismarcılığı” ile suçlayarak geri adım atmaktan imtina etmişti. Bunun üzerine Sendika olarak, devlet yönetiminde istismar kültürünü yerleşik hale getiren anlayışın maskesini bir kez daha düşürmek için sorunu Danıştay’a taşıdık.

Yapılan yargılama sonunda Danıştay davamızı haklı bularak, Özel Okullarda Atatürk Köşesi bulundurma zorunluluğunu ortadan kaldıran düzenlemeyi iptal etmiştir.

Kamuoyuna saygı ile duyurulur.







