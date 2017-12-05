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ATATÜRK KÖPRÜSÜ TRAFİĞE KAPATILDI

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA) Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 00

05 Aralık 2017 04:12

Haber-Kamera: Hakan KAYA-Ali Kerem BENGİ/İSTANBUL,(DHA)
Atatürk Köprüsü (Unkapanı Köprüsü) bakım ve onarım çalışması nedeniyle saat 00.00 itibariyle yaya ve araç trafiğine kapatıldı. Çalışmalar tamamlandıktan sonra Atatürk Köprüsü saat 04.30\'da yeniden trafiğe açılacak.  

İstanbul Büyükşehir Belediyesi\'ne bağlı ekipler saatler 00.00\'ı gösterdiğinde Atatürk Köprüsü girişlerine uyarı levhaları ve dubalar koyarak köprüyü onarım için araç ve yaya trafiğine kapattı. Polis ekipleri sürücüleri ise farklı güzergâhlara yönlendirdi.  Öte yandan Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri saat 02.30\'dan 03.30\'a kadar deniz trafiğine de açık kalacak. Atatürk Köprüsü\'ndeki çalışmalar tamamlandıktan sonra saat 04.30 itibariyle yeniden araç ve yaya trafiğine açılacak.


Görüntü Dökümü 
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-İBB\'ye bağlı ekipler
-İşcilerin yola duba koymaları
-Köprü trafiğe kapatılması
-Trafik polisi
-Köprüde çalışmalar
-Genel ve detaylar

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştir

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