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Atatürk Köprüsü trafiğe kapatılacak

İBB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada Atatürk Köprüsü'nün bu gece 00.00-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağı bildirildi

04 Aralık 2017 21:54

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB), Atatürk Köprüsü'nün bakım ve onarım çalışmalarından dolayı bu gece 00.00-04.30 saatleri arasında araç ve yaya trafiğine kapatılacağını duyurdu.

İBB'nin internet sitesinden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

“Atatürk Köprüsü'nde bakım ve onarım çalışmalarından dolayı köprü 05 Aralık Salı günü saat 00.00'dan 04.30'a kadar araç ve yaya trafiğine kapatılacak. Aynı zamanda Atatürk ve Yeni Galata Köprüleri saat 02.30'dan 03.30'a kadar deniz trafiğine açılacak. Atatürk Köprüsü'nü kullanacak olan araç ve yayaların, 00.00-02.30 ve 03.30-04.30 saatleri arasında Yeni Galata Köprüsü'nü veya Haliç Köprüsü'nü kullanmaları gerekiyor."

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