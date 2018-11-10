Atatürk, Kahramanmaraş'ta törenlerle anıldı

Ömer KOÇ/KAHRAMANMARAŞ, (DHA)- TÜRKİYE Cumhuriyeti\'nin kurucusu Mustafa Kemal Atatürk, ölümünün 80\'nci yıldönümünde Kahramanmaraş\'ta anıldı.

İlk tören, Atatürk Meydanı\'nda yapıldı. Vali Vahdettin Özkan, Garnizon Komutanı Albay Adnan Köşker ile Büyükşehir Belediye Başkanı Fatih Mehmet Erkoç\'un Atatürk Anıtı\'na çelenk koymasının ardından saat 09.05\'te sirenler çaldı ve 2 dakikalık saygı duruşunda bulunuldu.

Buradaki törenin ardından Süha Erler Anadolu Lisesi tarafından hazırlanan program için Mehmet Akif Ersoy Kültür Merkezi\'ne geçildi. Saygı duruşu ve İstiklal Marşı\'nın okunmasının ardından Okul Müdürü Ömer Faruk Günay, Üsteğmen Yakup Dığan Şahin ile Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Öğretim Görevlisi Zeliha Koca; Atatürk\'ün kişiliği ve devlet adamlığı hakkında konuşmalar yaptı. Oratoryo gösterisinin de yer aldığı anma programı, öğrencilerin Atatürk\'ün sevdiği şarkıları seslendirmesiyle sona erdi.

10 Kasım Atatürk\'ü anma törenlerine TBMM İçişleri Komisyonu Başkanı ve Ak Parti Kahramanmaraş Milletvekili Celalettin Güvenç, MHP Kahramanmaraş Milletvekili Sefer Aycan, daire amirleri, öğrenciler ve vatandaşlar katıldı.

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