Atatürk ilkeleri Milli Eğitim Bakanlığı'ndan gitti

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Milli Eğitim Bakanı Ömer Dinçer, göreve geldikten 3 ay sonra bakanlığa neşteri vurdu.Resmi Gazete’de yayımlanarak yürürlüğe giren KHK ile, “Milli Eğitim Bakanlığının Teşkilat ve Görevleri Hakkında Kanun” yürürlükten kaldırılarak, bakanlık merkez teşiklatlanması yeniden yapılandırıldı.Vatan'ın haberine göre, yapılan değişiklik ile bakanlığın görevleri arasından “Atatürk Milliyetçiliği’ne, laik sosyal hukuk devletine bağlı vatandaş yetiştirme” çıkartılırken, Bakan’ın görevleri arasında yer alan “milli güvenlik siyasetine” bağlı olma şartı da yeni KHK’da yer almadı. Yapılan düzenlemede dikkat çeken diğer unsurlar özetle şöyle:Halen 32 olan hizmet birimi sayısı, fonksiyon açısından birbirine yakın birimlerin birleştirilmesi yoluyla 17’ye düşürüldü. Müsteşar Yardımcısı sayısı 7’den 5’e indirildi. Bakan Dinçer düzenlemenin gerekçesini anlatırken, ‘Uruguay’ın ardından en merkeziyetçi yapıdaydık’ dedi.Talim ve Terbiye Kurulu da gözden geçirildi ve yapısı ile üye sayısı değiştirildi. 15 olan üye sayısı 10’a düşürülen kurula hizmet süresi şartı olmadan öğretim üyeleri ve kamu görevlileri atanabilecek.Müfettişlik kadroları ‘denetmenliğe’ dönüştürüldü. Denetçiler her türlü gizli belgeye ulaşabilecek.Milli Eğitim Bakanlığı da kariyer uzmanlığı sistemine geçiyor. Bu amaçla 4 yıllık fen-edebiyat, hukuk, siyasal bilgiler, iktisadi ve idari bilimler, iktisat, işletme fakülteleri hizmet birimlerinin görev alanına giren ve yönetmelikle belirlenen yükseköğretim kurumlarından bakanlığa 450 uzman yardımcısı alınacak.Bakan Dinçer yapılan düzenlemeyle ilgili ayrı ayrı biraraya geldiği gazetecilerin Ankara temsilcileri ve eğitim muhabirlerine KHK’nın detaylarını anlattı, soruları yanıtladı. Dinçer özetle şu bilgileri verdi:(Mesleki eğitim toplandı, neden Din Öğretimi Genel Müdürlüğü eklenmedi? sorusu üzerine) Mevcut yapıyı değiştirmedik. İdeolojik hassasiyetlere, tartışmalara neden olmak istemedim. O birime dokunmadım.Bakanlık üst düzey yöneticileri ile uzmanlar için kadro karşılığı sözleşme öngörülmüştür. Yöneticilerin atanmasında sadece hizmet süresi değil, aynı zamanda performans ve yeterlilikleri esas alan bir ilke getirilmiştir. Kadro karşılığı sözleşmede süre yoktur. Başbakanlık’ta da bu uygulama yer almaktadır.KHK ile Bakanlık merkez teşkilatındaki yöneticiler ile taşra teşkilatında Müdürü kadrolarında bulunanların görevleri sona erdi. Tüm genel müdür yardımcıları, şube müdürleri de Bakanlık Müşaviri olarak atandı. Yeni birimlerde daha önceki yöneticiler ile devam edeceğiz. Bir kısmını değiştireceğiz. Çalışmalar sürüyor. Birim sayısı azaltılması nedeniyle görev veremeyeceğimiz arkadaşların her birisini bir özel projenin yöneticisi haline getireceğiz. Bu kişiler şu anda hangi görevi yapıyorsa o statüdeki maaş ve konumunu koruyacak. Aynı statüde aynı maaşla çalışacak ancak ünvanı eskisi gibi olmayacak.