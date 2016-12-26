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Atatürk heykelinin söküldüğü Rize'den tepki çeken paylaşım: Aha yeni atanız

Tuncay Özkan:Rize'deki Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu verdiler. Rize Belediye Başkanı işbirlikçileri acilen görevden alınsın

26 Aralık 2016 22:15

Rize'de, 15 Temmuz Demokrasi ve Cumhuriyet Meydanı’nda yenileme projesi kapsamında Atatürk anıtının kaldırılmasının ardından heykeli söken işçilerden biri olduğu iddia edilen kişinin verdiği poz tartışmalara sebep oldu.

CHP İzmir Milletvekili Tuncay Özkan kişisel twitter hesabından paylaştığı fotoğraflarda bir işçinin heykel söküldükten sonra zafer pozu verdiğini belirterek "Rize'deki Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu verdiler. Rize Belediye Başkanı işbirlikçileri acilen görevden alınsın. Rize'de Atatürk heykelini yıkıp zafer pozu vermek yetmezmiş gibi bir de 'işte yeni atanız' diye utanmazca paylaşmışlar. Savcılar göreve!" diye yazdı.

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RizeAtatürk heykeliaha yeni atanız

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