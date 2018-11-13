T24 LogoT24 Logo
Gündem

Atatürk heykelinin omzuna çıktı, linçten polis kurtardı

Polisin kurtardığı kişinin madde bağımlısı olduğu belirtildi

13 Kasım 2018 18:35

Adıyaman'da Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucu lideri Mustafa Kemal Atatürk'e ait heykele çıkan ve uçucu madde bağımlısı olduğu belirtilen şüpheliyi linç edilmekten polis kurtardı.

Kapcami Mahallesi Sümer Meydanı'nda bulunan Atatürk büstüne çıkan bir kişinin heykelin omuzlarında oturduğu görüldü. Heykelin üzerinde başında poşu bulunan 30 yaşlarındaki kişiye tepki gösterenler, durumu polise bildirdi. Elinde bulunan poşette uçucu madde çektiği anlaşılan şüpheli, polisin gelişinin ardından heykelden aşağı indi. Bu sırada kalabalıktan bazı kişilerin saldırarak tekme attığı şüpheliyi polis güçlükle alandan uzaklaştırarak emniyete götürdü.

Linç edilmekten polis tarafından kurtarılan şüphelinin yapılan incelemede uçucu madde bağımlısı Ahmet B. olduğu belirlendi. Gözaltına alınan Ahmet B.'nin emniyetteki sorgusu sürüyor.

(DHA)

ETİKETLER

adıyamanatatürk heykelilinçpolis
T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24