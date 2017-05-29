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Atatürk heykeline saldıran kişi tutuklandı

Kişinin psikolojik sorunları olduğu belirtilmişti

29 Mayıs 2017 20:09

Sakarya’da Atatürk heykeline baltalı saldırıda bulunduğu gerekçesiyle gözaltına alınan kişi tutuklandı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, Adapazarı ilçe merkezindeki Demokrasi Meydanı'ndaki Atatürk heykeline baltayla saldırıda bulunduktan sonra Çevik Kuvvet ve Özel Harekât ekiplerince gözaltına alınan şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Yenikent Devlet Hastanesinde sağlık kontrolünden geçirilen şüpheli M.F.T. (37) adliyeye sevk edildi. Savcılık sorgusunun ardından Sakarya Nöbetçi Sulh Ceza Hâkimliğine çıkarılan şüpheli, "devletin egemenlik alametlerini alenen aşağılama", "terör örgütü propagandası yapmak" ve "Atatürk'ü temsil eden heykel, büst, abideleri veya kabrini kırma, bozma" suçlarından tutuklandı. 

Sakarya'da, 22 Mayıs'ta Adapazarı ilçe merkezindeki Demokrasi Meydanı'nda bulunan Atatürk heykeline yaklaşan M.F.T, önce elindeki tiner şişesini yere dökerek ateşe vermiş, yanıcı maddenin etkisini kaybetmesinin ardından elindeki poşetten baltayı çıkararak heykele saldırmıştı. Psikolojik sorunları olduğu belirtilen M.F.T'nin, 2010'da da benzer saldırıyı gerçekleştiren kişi olduğu açıklanmıştı. 

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