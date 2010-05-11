Atatürk heykeline Japon Vakfı sahip çıktı

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Japon Vakfı Başkanı Takeju Ogata, 1996 yılında Nigata bölgesindeki Kashiwazaki adlı kasabasında Türk Köyü projesinin gerçekleştirildiğini, Türkiye Cumhuriyeti’nin sembolü olan Atatürk’ün ata binmiş halde tasvir edildiği 4,2 metre yüksekliğinde, 3,8 metre eninde, 4,2 tonluk bronz heykelinin hatıra olması amacıyla bu Türk Köyü’ne hediye edildiğini söyledi.



Japonya’daki bu Türk Köyü tarzındaki tema parkların işletmelerinin zor durumda olduğunu ifade eden Ogata, bu parkların açıldıktan sonra çeşitli zorluklarla karşılaştıklarını ve devam etmelerinin güç olduğunu dile getirdi.



Kashiwazaki’de oluşturulan Türk Köyü’nün de aynı şekilde işletme zorluklarıyla karşılaşarak battığını anlatan Ogata, bunun üzerine Kashiwazaki Belediyesinin, bazı özel şirketlerle de iş birilği yaparak, Türk Köyü’nü bir süre işletmeye çalıştığını, istenilen başarının sağlanamadığını belirtti.



Bu sıkıntıların üzerine bir de depremin meydana geldiğini ifade eden Ogata, şunları kaydetti.



"Buradaki Atatürk heykeli ve binalar depremde zarar gördü. Yöneticiler, heykelin devrilebileceği ihtimalini gördü. Ek bir zarar gelmesini önlemek için heykel yan yatırıldı, fakat bu da tepki çekti. Bu hali gören çok sayıdaki insan (Türk halkının önderi olan Atatürk’ün heykelini böyle yan yatmış halde bırakmaya ne hakkınız var?) diyerek tepki gösterdi. İnternet üzerinden, dergilerde, gazetelerde bu tür haberleri görünce, Japon halkına en büyük sempatiyi gösteren Türk halkının kahramanı olan Mustafa Kemal Atatürk’ün heykelinin böyle bırakılmasına gönlümüz razı olmadı. Bu durumu düzeltmemiz gerektiğine karar verdik. Hem belediyeyle hem de şirketle iletişime geçerek, heykeli tamir ettirdik ve heykelin anlamına en uygun yere taşıtmamız gerektiğine karar verdik."



Bronz heykeli Kashiwazaki’den alarak, Tokyo’ya taşıdıklarını ve buradaki Japon Vakfının müzesinde bu heykeli sergilediklerini belirten Ogata, heykelin Kushimoto kasabasına götürüleceğini söyledi.



Takeju Ogata, 1890 yılında Japonya’ya gelen Türk savaş gemisi Ertuğrul Fırkateyni’nin, dönerken, Kushimoto açıklarında fırtınaya yakalanarak battığını, 500’ün üzerindeki denizciden ancak 69’unun bu kazadan kurtulabildiğini belirtti.



Kurtulan denizcilere destek verilerek, iyileşmelerinin sağlandığını ve Japon gemileriyle Türkiye’ye dönmelerinin sağlandığını anlatan Ogata, "Bu yıl, bu olayın 120. yılı. Bu olayın üzerinden 120 yıl geçmesi ile Atatürk heykelinin yapılması üst üste çakışınca, bu heykelin yerleştirilmesi için en uygun yerin Kushimoto olduğuna karar verdik. Kushimoto Belediye Başkanı ile de görüşerek bu kararımızı onlara açıkladık. Onlar da bu heykel için bir anıt alanı hazırlamaya başladı" dedi.



Ogata, Atatürk heykelinin 3 Haziran’da Kushimoto’daki alana törenle yerleştirileceğini ifade ederek, ayrıca Türk-Japon ilişkilerini anlatan bir sergi de açacaklarını dile getirdi.



TÜRK-JAPON İLİŞKİLERİ

Takeju Ogata, Türk-Japon ilişkilerinin ve dostluğunun uzun yıllardır yolunda gittiğini belirtti.



"Japonya’nın bir ekonomi devi olduğu sık sık söylenir. Ülkemize sıklıkla, değişik devletlerden ekonomik, yardım, iş birliği talepleri geliyor, ama Türkiye ile ilişkilerimiz bu alanda değil başka bir derinlikte ilerliyor" diyen Ogata, şöyle konuştu.



"Türkiye ve Japonya arasında sağlam bir dostluk var. Örneğin Haliç’in temizlenmesi projesine Japonya destekte bulundu. Bu projeye katkıda bulunmaktan gurur duyuyoruz. Hem burada yapılan çalışmaların sonuçları, kendi ülkemizde faydalanabileceğimiz derslerle dolu. İran-Irak savaşında, İran’da mahsur kalan Japonlar vardı Mart 1985 yılında. O sırada Tahran’da mahsur kalan Japonları, Türk devleti özel bir uçak yollayarak kurtardı. Bu davranışı, Ertuğrul Fırkateyni’nden askerlerin kurtarılmasını bir vefa borcu olarak görüyoruz. Bu bizi derinden etkiledi.



Heykelin yeniden bir alanda sergilenecek olması dolayısıyla iki ülke arasındaki ilişkiler büyük bir sıçrama yaşayacaktır diyemeyiz. Ancak, bu sembolik hareket, iki ülke arasındaki dostluğun daha da derinleşmesi ve iki toplumun bir birini daha iyi anlaması açısından önemli bir adım olacaktır."



Japonya’nın, ekonomik yönden sıkıntılı bir dönemden geçtiğini, Türkiye’nin ekonomisinin ise çok hızlı bir şekilde ilerlediğini ifade eden Ogata, "Önümüzdeki dönemde Türkiye ve Japonya çok daha sıkı bir iş birliğine girecektir" dedi. (Milliyet)