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Atatürk Havalimanı'nın işgaline ilişkin 159 sanığa ağırlaştırılmış müebbet talebi

159 sanık asker hakkında hazırlanan soruşturma tamamlandı

22 Aralık 2017 16:36

15 Temmuz darbe girişiminde, Atatürk Havalimanı'nın işgaline ilişkin 95'i tutuklu 159 şüpheli askerle ilgili soruşturma tamamlandı. Savcı, 159 eski askerin ağırlaştırılmış müebbet hapsini istedi.

İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hazırlanan iddianamede, tüm şüphelilerin "Anayal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs", "TBMM'yi ortadan kaldırmaya teşebbüs" ve "Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'ni ortadan kaldırmaya teşebbüs" suçlarından 3'er kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası ve "Silahlı terör örgütü" suçundan da 15'er yıla kadar hapis cezası talep edildi. 

Bazı şüpheliler hakkında, "Kasten öldürme", "Öldürmeye teşebbüs etme", "Kamu kurumu faaliyetini cebir veya tehdit kullanarak engellemek", "Kişiyi hürriyetinden yoksun kılma", "Hava ulaşım araçlarını kaçırma veya alıkoyma", "Konut dokunulmazlığının ihlali", "Silahla tehdit", "Kasten yaralama", "Mala zarar verme" suçlarından ise 15'er yıldan 1'er kez ağırlaştırılmış müebbet arasında değişen oranda hapis cezaları istendi.

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