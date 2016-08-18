Atatürk Havalimanı’ndan kalkan uçağın motoru alev aldı

İstanbul-Doha seferini yapan Katar Havayolları'na ait uçağın motoru kalkış sırasında alev aldı. Büyük bir gürültü ile kalkışını gerçekleştiren uçağın şu sıralarda havada tur attığı ve Atatürk Havalimanı'na iniş yaptığı öğrenildi. Airbus 330 tipi uçağın motoruna kuş girmiş olabileceği belirtildi.

Airporthaber'de yer alan habere göre, kalkıştan hemen sonra Sefaköy üzerinde kalabalık bir leylek sürüsünün içerisine giren Katar Havayolları uçağının leylek sürüsüne girmemek için sağa dönüş yaptığı ancak sol motora leylek girmesine engel olamadığı kaydedildi.

"İniş takımı kapanmadı" iddiası

Reuters'a konuşan bir havalimanı yetkilisi ise uçağın, kalkış sonrası iniş takımlarının kapanmaması nedeniyle acil iniş yaptığını söyledi.

Katar Havayolları, uçaktaki yolcuların güvenli şekilde tahliye edildiğini duyurdu.