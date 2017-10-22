Atatürk Havalimanı'ndaki terör saldırısında yaralanan mühendis 16 ay sonra hayatını kaybetti

Özden ATİK - Erhan TEKTEN / İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK Havalimanı\'nda geçtiğimiz yıl meydana gelen terör saldırısında ağır yaralanan Metin Şan, 16 ay sonra hayatını kaybetti. Şan, gözyaşları arasında son yolculuğuna uğurlandı.



İstanbul Büyükşehir Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü\'nde şef olarak çalışan Orman Mühendisi Metin Şan (52) ve eşi Yasemin Şan tatil için gittiği Yunanistan seyahati dönüşünde, 28 Haziran 2016\'da, Atatürk Havalimanı\'nda yaşanan terör saldırısında yaralandı.



Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alınan Yasemin Şan üç ay süren tedavisi sonrasında iyileşti. Gözüne şarapnel parçaları isabet eden, kalp kapakçığı ve iç organları hasar gören Metin Şan ise yaklaşık altı ay yoğun bakım servisinde tedavi gördü. Taburcu edildikten sonra rahatsızlığı devam eden Şan, sık sık çeşitli hastanelerde tedavi altında tutuldu. Metin Şan son olarak kalp kapakçığında oluşan enfeksiyon nedeniyle Kartal Koşuyolu Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi\'nde tedavi altına alındı. 3 ay boyunca yoğun bakımda kalan Şan, dün yaşamını yitirdi.

TOPRAĞA VERİLDİ



Metin Şan\'ın Türk Bayrağı\'na sarılı tabutu Sarıyer Bahçeköy Camii\'ne getirildi. Buradaki cenaze törenine Metin Şan\'ın eşi Yasemin Şan ve yakınları katıldı. Şan\'ın cenazesi, ikindi vakti kılınan cenaze namazının ardından Kemer Mahallesi\'deki Bahçeköy Mezarlığı\'nda toprağa verildi.

Metin Şan ile birlikte terör saldısında yaşamını yitirenlerin sayısı 46\'ya yükseldi.

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