ATATÜRK HAVALİMANI'NDAKİ TERÖR SALDIRISI DAVASI'NDA İKİNCİ GÜN (1)

Haber: Serpil KIRKESER / İstanbul DHA

Atatürk Havalimanı\'nda 28 Haziran 2016 tarihinde terör örgütü DEAŞ\'ın gerçekleştirdiği, 46 kişinin yaşamını yitirdiği terör saldırısına ilişkin 42\'si tutuklu 46 sanık hakkında açılan davanın ikinci duruşması başladı. İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi\'nce Silivri Ceza ve İnfaz Kurumları Yerleşkesi\'nin karşısında bulunan binada görülen duruşmada 41 tutuklu sanık hazır bulundu. Saat 11.00\'de başlayan duruşmada Rusça ve Arapça bilen iki tercüman da hazır bulundu. Dün bütün gün 25 sanığın ifadesi alınmıştı. Bugün de duruşma tutuklu sanıkların ifadesinin alınmasıyla devam ediyor.

İDDİANAME

Bakırköy Cumhuriyet Başsavcılığı\'nca hazırlanan 262 sayfalık iddianamede, 42\'si tutuklu 4\'ü firari 46 sanık yer alıyor. İddianamede 207 kişi \'Müşteki\' sıfatıyla bulunuyor. İddianamede şüphelilerin \'Örgütü üye olmak\', \'Anayasayı ihlal\', \'Tasarlayarak adam öldürme\', \'Tasarlayarak adam öldürmeye teşebbüs\' ve \'Mala zarar vermek\' suçlarından 46\'şar kez ayrı ayrı ağırlaştırılmış müebbet ve 2 bin 132\'şer yıldan 3 bin 342\'şer yıla kadar hapisleri isteniyor.