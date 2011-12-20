-Atatürk Havalimanındaki ''alçak koltuk'' fotoğrafı İSTANBUL (A.A) - 20.12.2011 - Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amiri ve İstanbul Vali Yardımcısı Ahmet Aydın, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Moshe Kamhi'nin kendisini ziyareti sırasında tesadüfen alçak bir koltukta oturduğunu gösteren fotoğrafla ilgili olarak, ''İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısının yaptığı olayda olduğu gibi kendi başkonsolosları da aynı duruma maruz kaldı'' dedi. Aydın, Atatürk Havalimanında düzenlediği basın toplantısında, İsrail'in İstanbul Başkonsolosu Moshe Kamhi'nin, Vizelerden Sorumlu Konsolos Yardımcısı Anat Evyatar ve Güvenlik Müdürü Ronen Eylam ile birlikte kendisine nezaket ziyaretinde bulunduğunu hatırlattı. Zaman zaman bazı ülkelerin konsoloslarının kendisini ziyarete geldiğini hatırlatan Aydın, bu ziyaretlerde, konsolosların kendi vatandaşlarının Atatürk Havalimanını kullanmaları sırasında sıkıntı yaşamaması için bazı taleplerde bulunduklarını belirtti. İsrail Başkonsolosu Kamhi'nin de bu bağlamda randevu talebinde bulunduğunu ifade etti. Aydın, bir gazetecinin ''Atatürk Havalimanı resmi internet sitesi 'www.ataturkhavalimanı.gov.tr'de bu ziyaretle ilgili ilginç bir fotoğraf gördük. Bu fotoğrafta İsrail Başkonsolosu ve beraberindekiler size göre alçak bir koltukta oturuyordu. Bu önceden belirlenen bir durum muydu, yoksa bir tesadüf eseri mi oldu? Çünkü onlar İsrail Dışişleri Bakanlığının birer temsilcisi. Onlar da daha önce bizim İsrail Büyükelçimize böyle bir nezaketsizlikte bulunmuştu'' sorusu üzerine, şunları söyledi: ''İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısı Danny Ayalon'un Tel Aviv Büyükelçimiz Oğuz Çelikkol'a yaptığı nezaketsizliği sindirmemiz mümkün değil. Türkiye Cumhuriyetinin temsilcisi olan büyükelçimizi kendisinden alçak bir koltukta oturttu. Elçimizi de kendisi çağırmıştı, arkasından da basına 'bakın ben böyle oturtuyorum' demesi hakikaten çok büyük bir terbiyesizlik, nezaketsizlikti. Bizde tam tersi oldu. Bizim öyle bir talebimiz olmadı, görüşmeyi onlar talep etti, biz sadece nezaket çerçevesinde görüştük. Kaderin bir cilvesi midir nedir iki sene sonra olan kendi Başkonsoloslarına oldu. Bizim özel bir kastımız yok, ama 'men dakka dukka' yani 'eden bulur', etme bulma dünyası. İsrail Dışişleri Bakan Yardımcısının yaptığı olayda olduğu gibi kendi Başkonsolosları da aynı duruma maruz kaldı. Hatta Kur'an'da okudum 'kötü niyetli insanlar plan kurarsa Cenab-ı Allah da plan kuruyor, onlar boşuna uğraşmasınlar' deniyor.''