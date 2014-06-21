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Ekonomi

Atatürk Havalimanı'nda yolcu rekoru

Atatürk Havalimanı yolcu ve uçak sayısında tarihindeki en büyük rakama ulaştı

21 Haziran 2014 17:46

Atatürk Havalimanı'nda cuma günü 1299 uçak iniş-kalkış yaparak ve 143 bin 632 yolcuya hizmet verilerek iki rekor kırıldı.

Havalimanı yolcu ve uçak sayısında tarihindeki en büyük rakama ulaştı.

Devlet Hava Meydanları İşletmesi (DHMİ) Genel Müdürü Orhan Birdal, sosyal paylaşım sitesi Twitter'dan paylaştığı bilgide, Atatürk Havalimanı'nın, cuma günü iki rekora birden imza attığını duyurdu. 

Birdal, havalimanının yolcu ve uçak sayısında tarihindeki en büyük rakama ulaştığını aktararak, "Atatürk Havalimanı'nı dün 146 bin 632 yolcu, 1299 uçak kullandı. Bu tarihi rekora imza atan tüm DHMİ ve havalimanı çalışanlarına sonsuz teşekkür" ifadelerini kullandı.

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