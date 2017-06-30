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Atatürk Havalimanı'nda yeni güvenlik dönemi

Türk Hava Yolları'nın (THY) ABD'ye yapacağı tarifeli sefer öncesinde kullanılmaya başlandı

30 Haziran 2017 16:31

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda getirilen yeni güvenlik önlemleri kapsamında, sıvı ve tabaka patlayıcıları tespit etme özelliğine sahip olan "ClearScan" cihazı deneme amaçlı kullanıma girdi.

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanlığı'nca alınan kararla yurt dışından sipariş edildikten sonra geçen ay ilgili terminale montajı yapılan, katı, sıvı ve tabaka patlayıcıları tespit etme özelliğine sahip iki cihazdan biri için işlemler tamamlandı.

Cihazı kullanacak güvenlik görevliler için verilen eğitimlerin sona ermesiyle cihaz, Türk Hava Yolları'nın (THY) ABD'ye yapacağı tarifeli sefer öncesinde kullanılmaya başlandı. Yolcuların uçağa binmeden önce yanlarında bulundurduğu çantalar cihazdan geçirildi. Söz konusu cihazla, dizüstü bilgisayar gibi elektronik cihazları, şişe içindeki sıvı ve benzeri maddeleri tespit edilmeye yönelik işlemler yapıldı.

 

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