Atatürk Havalimanı’nda yangın!

Atatürk Havalimanı'nda LPG'li bir araçta çıkan yangın paniğe yol açtı. Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi.

Havalimanı çalışanı İsmail Ağaoğlu, 34 EB 5051 plakalı otomobiliyle, VIP girişinin önündeki açık otoparktan çıkış yaptı. Otoparkın çıkışında henüz belirlenemeyen nedenle aracı alev alan Ağaoğlu, otomobilinden inerek, durumu itfaiye ekiplerine bildirdi. Kısa sürede aracı saran alevler nedeniyle, araçtaki LPG tüpü patladı.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, yangını söndürürken, araç kullanılamaz hale geldi. Aşırı sıcaklar nedeniyle çıktığı tahmin edilen yangının otopark içinde çıkmaması, tehlike yaşanmasının önüne geçti.