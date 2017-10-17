Atatürk Havalimanı’nda yakayı ele verdi

Murat ÇAKIR-İbrahim YILDIZ/İSTANBUL, (DHA) ATATÜRK ve Sabiha Gökçen Havalimanı’nda hırsızlık olaylarına adı karışan ve hakkında 12 hırsızlık dosyası bulunan Kosova uyruklu L.G, Atatürk Havalimanı’nda yakalandı.

Edinilen bilgiye göre 11 Ekim Çarşamba akşam saatlerinde Atatürk Havalimanı\'nda bir hırsızlık olayına karıştığı tespit edilen Kosova uyruklu L.G, polisler tarafından takip edildiği sırada bir ticari taksiyle havalimanından kaçmak istedi, havalimanına girişteki yol kontrol noktasında kıskıvrak yakalandı. Atatürk Havalimanı Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği görevlilerinin yaptığı araştırmada L.G\'nin 2 ay önce de hırsızlıktan Atatürk Havalimanında yakalandığı ve havalimanında 5 ayrı hırsızlık olayından dosyası olduğu belirlendi. Gözaltına alınan L.G.,çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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