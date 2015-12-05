Atatürk Havalimanı'nda yakalanan organ kaçakçısı Boris Wolfman tutuklandı

Organ kaçakçılığı suçundan INTERPOL’ün kırmızı bültenle aradığı ve Dr. Frankenstein olarak bilinen Yusuf Sönmez’in yardımcısı İsrail uyruklu Boris Wolfman Atatürk Havalimanı’nda yakalanırken çetenin yeni hedefinin mülteciler olduğu ortaya çıktı.

Vatan'ın haberine göre, İstanbul Kaçakçılık Şube Müdürlüğü ekipleri ’Organ Kaçakçılığı’ ve ’Dolandırıcılık’ yaptığı gerekçesiyle INTERPOL tarafından kırmızı bültenle aranması bulunan İsrail uyruklu Boris Wolfman, Tayland’ın başkenti Bangkok’tan Atatürk Havalimanı’na dün gece saat 02.40’ta geldiği sırda yakalanarak gözaltına alındı.

Wolfman, Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne götürüldü. Emniyette işlemleri tamamlanan Wolfman Bakırköy Adliyesi’ne sevk edildi. Çıkarıldığı mahkemede tutuklandı. Kaçakçılık Suçlarıyla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri Boris Wolfman’ın İstanbul’da iletişimde olduğu kişileri belirlemek için geniş çaplı soruşturma başlattı.

Mültecilere yöneldiler





Wolfman’ın Avusturya’da organ kaçakçılığı nedeniyle yargılandığı bir davada ceza aldığı, yakalanamadığı için hakkında kırmızı bülten çıkarıldığı belirtildi. Wolfman’ın içerisinde bulunduğu organ çetesinin daha önce Kıbrıs ve Ortadoğu’da organ ticareti yaptıkları kaydedilirken Türkiye’de de bu faaliyetlere başladıkları ve yeni hedeflerinin ise Türkiye’deki mülteci Suriyeliler olduğu ortaya çıktı. Çetenin Wolfman aracılığıyla özellikle zor durumdaki Suriyeli mültecilerin organlarını almak için bazı Suriyelilerle de bağlantı kurduğu tespit edilirken, büyükşehirlerdeki küçük özel hastanelerde de bu tür operasyonlar için altyapıyı hazırladıkları da öğrenildi.





‘Cennetin adıyla’ 250 bin $’a satıyordu



Ukrayna asıllı İsrail vatandaşı olan 31 yaşındaki Wolfman çok uzun zamandır takip altındaydı ancak İsrail polisi, Tel Aviv’de bir gökdelenin en üst katında ofis kiralayacak kadar zenginleşen bu kişi hakkında bir türlü somut deliller elde edemiyordu. Ta ki 2014 yılının Nisan ayına kadar... Wolfman hakkındaki ilk şüpheler, 2011’de AB savcılarının Kosova’daki kaçak organ nakil merkezini ortaya çıkarmasıyla başladı. Doktor Frankenstein lakabıyla da tanınan Türk doktor Yusuf Sönmez’in buradaki bir klinikte İstanbul Bağcılar’da ödemesini alıp anlaşması yapılan İsrailliler’e böbrek naklettiği tespit edilmişti. Bu ticarete aracı olan ismin ise Wolfman olduğu iddia edildi. Ancak Wolfman iki haftalık tutukluluk süresi ile bu suçlamalardan kendisini sıyırmayı başardı.



‘Bu görevi Tanrı verdi’



İsrail’de ‘Cennetin adıyla’ (Leshem Shamaim) adlı bir şirket kuran ve ‘hayat kurtar’ www.justsavelives.com adresinden organ nakline yardımcı olma iddiasıyla işlerini yürüten Wolfman, ‘Ben Tanrı’nın bana verdiği görevi yapıyorum’ diyecek kadar egosu yüksek bir isim. Genç yaşına rağmen İsrail’in lüks tatil kenti Aşdod’da lüks bir malikanede yaşamasını illegal organ satışına borçlu olduğunu ise herkes biliyordu.



200-250 bin dolara Kosta Rika’da anlaştığı doktorlarla nakiller gerçekleştirdiği New York Times’ın geçen yıl yaptığı haberle açık bir şekilde ortaya konuldu. Haberin ardından bu ülkede hastaneye baskınlar düzenlendi, Wolfman ile çalıştığı belirlenen Dr. Francisco Jose Mora Palma tutuklandı. Ancak Wolfman hakkında asıl alarm zillerinin çalmasına sebep olan olay geçen yılın Nisan ayında gerçekleşti. İsrail polisi, organ nakli yapılan birçok İsrail vatandaşının Ankara’dan döndüğünü tespit etti.



Kendi böbreğini sattı





Wolfman, 2007 yılında Kolombiya’da kendi böbreğini sattıktan sonra bu işi yapmaya karar vermiş.



İsrail'e iade edilecek





Çıkarıldığı mahkemece tutuklanan Wolfman, Maltepe Cezaevi'ne konuldu. Hakkında 40 günlük yol tutuklaması kararı verilen B.V.'nin, 40 günün ardından İsrail'e iade edileceği öğrenildi. İsrail uyruklu B.V, Tayland'ın başkenti Bangkok'tan Atatürk Havalimanına gelişinde polis tarafından gözaltına alınmıştı.