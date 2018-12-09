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Atatürk Havalimanı'nda uyuşturucu operasyonu; 116 kapsül kokain bulundu

1 kilo 400 gram kokain bulunan Hollandalı yolcu tutuklandı

09 Aralık 2018 18:28

Atatürk Havalimanı'ndan yurda giriş yapmak isterken vücudunda 116 kapsül halinde 1 kilo 400 gram kokain bulunan Hollandalı yolcu tutuklandı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 30 Kasım'da Brezilya'nın Sao Paulo kentinden tarifeli uçakla kente gelen Hollandalı yolcu N.I.E'nin vücudunda, uyuşturucu madde bulunabileceğini değerlendirdi.

Terminalde durdurulan yolcu, doktor kontrolünden geçirildi. Röntgeni çekilen yolcunun vücudunda 116 kapsül tespit edildi. Şüphelinin vücudundaki kapsüllerden toplam 1 kilo 400 gram kokain çıkarıldı.

Gözaltına alınan N.I.E, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede tutuklandı.

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