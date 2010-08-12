Atatürk Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

T24 - Atatürk Havalimanı'nda Azerbaycan Havayollarına ait bir uçak kalkış sırasında manevra yaparken pistten çıktı. Uçağın ön dikmelerinin kırıldığı belirtiliyor.





Bakü-İstanbul seferini yapan Azerbaycan Havayollarına ait Airbus A319 tipi yolcu uçağı, yeni açılan "05-23" pistine inişi sırasında duramayarak toprak zemine çıktı. Toprak zeminde yaklaşık 10 metre ilerleyen uçak ön dikmeleri kırılınca burnu üzerine düşerek durabildi. 121 yolcu ve 7 mürettebat bulunan uçakta ölen yada yaralanan olmadı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.



