Atatürk Havalimanı'nda uçak pistten çıktı

İstanbul Atatürk Havalimanı'nda bakım için gelen bir uçak pistten çıktı. Birleşik Arap Emirlikleri'nden gelen ve yolcusu bulunmayan uçağın tekerlekleri, taksi yolundan kaymasının ardından toprağa saplandı.

Birleşik Arap Emirlikleri'nden İstanbul Atatürk Havalimanı'na gelen bir yolcu uçağı, pisti terk etmesinin ardından toprak zemine çıktı.

Olay saat dün 15.05'te meydana geldi. Birleşik Arap Emirlikleri'nin Sharjah Havalimanı'ndan kalkan Airbus A340 tipi yolcu uçağı, boş olarak bakım için geldiği İstanbul Atatürk Havalimanı'na indi.

THY Teknik'e ait HABOM Bakım Merkezi'ne doğru taksi yaptığı sırada uçak kayarak toprak alana çıktı.

Uçağın kurtarılması için Devlet Hava Meydanları İşletmesi'ne ait ARFF ekipleri çalışmalarına başladı. Bakım için gelen uçakta yolcu bulunmadığı bildirildi.